Tenta il furto su un'auto ma viene sorpreso dal proprietario: arrestato a Firenze

Sorpreso mentre stava tentando il furto su un'auto parcheggiata in via Catalani a Firenze un uomo è stato arrestato dalla polizia. A scoprire il furto in corso il proprietario della macchina, insospettito da una figura affacciata all'interno della sua auto. Immediato l'intervento delle volanti di via Zara che hanno fermato il soggetto, cittadino tunisino di 43 anni già noto alle forze di polizia, trovandolo in possesso di due strisce metalliche probabilmente utilizzate per infrangere il finestrino e di un cacciavite, posti sotto sequestro. Il 43enne, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è comparso davanti al Giudice per la convalida della misura precautelare a seguito della quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Notizie correlate