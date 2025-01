A Montelupo 110mila euro per riqualificare l’illuminazione pubblica

Il progetto, approvato nei mesi scorsi, entra ora nella fase operativa: sono iniziati i lavori per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, che prevedono la realizzazione di una nuova linea di alimentazione, il controllo e la sostituzione di alcuni pali della luce.

Nello specifico, dal 7 gennaio sono in corso gli scavi per il passaggio dei nuovi cavidotti interrati e per la sostituzione e l'implementazione dei pali esistenti nelle seguenti vie: via Bozzeto, via F.lli Rosselli, via Curiel, via D. Alighieri, via della Repubblica e via E. Vittorini.

Conclusi gli interventi nella zona di Samminiatello, i lavori proseguiranno con la sostituzione di pali luce in altre aree del territorio comunale, tra cui: via Galvani, via A. Pacinotti, via Fermi, via della Robbia, via Buozzi, via dei Medici, piazza S. Rocco, via Rovai, via Citerna, via Caltagirone, via Arti e Mestieri.

Inoltre, verranno effettuate verifiche strutturali su altri 300 punti luce presenti sul territorio comunale.

L’iniziativa si pone una duplice finalità: garantire la sicurezza dei punti luce e sostituire gli impianti obsoleti con nuove soluzioni ad alta efficienza energetica, come spiega l’assessore al patrimonio e alle manutenzioni, Simone Peruzzi.

«Questo progetto rappresenta un passo importante verso una gestione più sostenibile ed efficiente delle risorse del nostro comune. Garantire un’illuminazione pubblica sicura e al passo con le moderne tecnologie non significa solo migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma anche ridurre i consumi e contribuire al rispetto dell’ambiente».

L’intervento si inserisce in continuità con i progetti di manutenzione ed efficientamento energetico realizzati dal Comune di Montelupo Fiorentino. I primi interventi di razionalizzazione degli impianti di illuminazione pubblica risalgono al 2012 e, dal 2017, il percorso è stato integrato nel PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) approvato dal Consiglio Comunale.

Grazie a questi interventi, se confrontiamo i consumi del 2012 con quelli del 2023, si registra una riduzione annua compresa tra 900.000 e 1.000.000 kWh, un risultato significativo in termini di sostenibilità ambientale e risparmio per la comunità.

