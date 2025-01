Dopo le rapine a Montelupo, convocato in Prefettura comitato per ordine e sicurezza

Le parole del sindaco di Montelupo Fiorentino sono arrivate al mittente. Lunedì 13 gennaio di mattina si terrà una riunione in Prefettura a Firenze per parlare dei recenti casi di cronaca a Montelupo, vale a dire le due rapine che hanno toccato a inizio 2025 la città della ceramica e per le quali il primo cittadino Simone Londi aveva scritto al prefetto.

"Mi ha chiamato adesso il Prefetto Ferrandino e mi ha comunicato che convocherà lunedì mattina il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per parlare dei recenti fatti avvenuti a Montelupo. La ringrazio per aver prontamente preso in carico la richiesta e aver deciso la convocazione del comitato già per la prossima settimana" sono le parole di Londi.

