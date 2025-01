Grandi festeggiamenti per i 164 anni della Canottieri Limite

L'appuntamento è stato come ogni anno alla sede della Mollaia, dove 90 tra atleti, ex atleti, amatori e soci sono usciti in barca per festeggiare nella mattina del 6 gennaio il nuovo anno remiero.

Il programma della giornata, come da tradizione, ha previsto la sfilata in barca, un brindisi con tutta la cittadinanza nel piazzale di fronte alla Società con la consegna delle calze delle befane della Astro Dragon Ladies ai bambini presenti ed infine un pranzo sociale durante le quali si sono ricordati i grandi risultati della Canottieri Limite nel 2024.

Tra gli ospiti illustri presenti all'evento il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Consigliere Regionale Enrico Sostegni, il Sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti e l'Assessore allo Sport Edoardo Antonini oltre al Presidente Coni Toscana Simone Cardullo e il delegato Coni Firenze Gianni Taccetti che sono intervenuti durante il pranzo e hanno potuto conoscere gli atleti della Canottieri Limite che quest'anno sono stati artefici di risultati memorabili.

Assegnati durante la giornata anche due premi speciali, il Premio Carlo Borsini per il miglior risultato del 2024 a Leonardo Sostegni neo Campione del Mondo Under 19 sul 4- e il Premio Mario Pucci e Roberto Cantini a Rizzo Zeno, giovanissimo atleta che in questa stagione si è contraddistinto per la sua dedizione e il suo impegno. La giornata si é conclusa con la proclamazione di Filippo Busoni Presidente Onorario della Canottieri Limite in virtù dei suoi vent’anni di presidenza.

Questo evento segna definitivamente la chiusura della stagione 2024 per la Canottieri Limite, che ancora una volta si è confermata scuola d'eccellenza nel canottaggio italiano con ben cinque atleti che hanno avuto l'onore di vestire la maglia azzurra. In un unico anno la squadra limitese ha conquistato un titolo iridato, un argento europeo e altre due vittorie internazionali, un titolo italiano e altre sette medaglie ai campionati italiani (quattro argenti e tre bronzi), oltre a innumerevoli medaglie e vittorie in gare nazionali e regionali. Terminati i festeggiamenti lo sguardo va alla nuova stagione, che comincerà ufficialmente ad inizio febbraio con le prime competizioni nazionali.

Fonte: Canottieri Limite

