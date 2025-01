Il 16 gennaio riparte con FULL MONTY il cineforum al MMAB

Torna il Cineforum al MMAB, la rassegna cinematografica organizzata in collaborazione con l’Associazione Mignon. La proposta si presenta come un’occasione unica per la cittadinanza di vivere serate dedicate al grande cinema in un luogo simbolo della cultura e dell’aggregazione sociale. Tutte le proiezioni sono gratuite, fino ad esaurimento posti.

La rassegna, che prende il via il 16 gennaio 2025, offre un programma ricco e variegato, spaziando tra diversi generi e tematiche. Dai capolavori della commedia ai drammi storici, fino alle pellicole animate e alle storie contemporanee.

"Lo scorso anno abbiamo avviato la rassegna cinematografica al MMAB con qualche esitazione. Non sapevamo come le persone avrebbero risposto a questa proposta. Il successo della passata edizione ci ha confermato che c’è voglia di incontrarsi e di trovare occasioni di scambio culturale. A Montelupo, poi, siamo ancora (speriamo per poco) orfani del Cinema Mignon e la collaborazione con l’associazione che lo gestisce è fondamentale per tenere viva l’attenzione sulle produzioni cinematografiche di qualità. Il Cineforum al MMAB rappresenta non solo un’opportunità per vivere il cinema in modo diverso, ma anche un momento di riflessione e condivisione, che rafforza il ruolo del MMAB come cuore pulsante della cultura e della memoria collettiva. Il programma proposto per i prossimi mesi è di grande valore, ci sono pellicole divertenti, altre irriverenti, altre ancora introducono temi di stringente attualità, il lavoro in primis. Partiamo con il botto con un film che riesce a far ridere e riflettere insieme. Abbiamo poi due pellicole collegate al tema della memoria in occasione delle commemorazioni del 27 gennaio e dell’8 marzo. Due uscite relativamente recenti come “Le otto montagne” e “Palazzina Laf” e un grande intramontabile classico, Tempi Moderni", afferma l’assessora alla cultura, Aglaia Viviani.

Ecco i film in programma per i prossimi mesi.

Giovedì 16 gennaio : Full Monty – Squattrinati organizzati (Peter Cattaneo)

Una commedia brillante che racconta le difficoltà economiche di un gruppo di operai disoccupati di Sheffield. Tra risate e introspezioni, gli uomini trovano il coraggio di reinventarsi spogliarellisti per superare le avversità.

Lunedì 27 gennaio : La zona d’interesse (Jonathan Glazer) – In occasione del Giorno della Memoria

Ambientato vicino al campo di Auschwitz, il film esplora la banalità del male attraverso la quotidianità di una famiglia tedesca.

Giovedì 6 febbraio : Le otto montagne (Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch)

La storia di un’amicizia che si intreccia con la natura delle montagne della Valle d’Aosta. Un viaggio emozionante tra le sfide della vita e la ricerca di sé stessi.

Giovedì 20 febbraio : Zootropolis (Byron Howard, Rich Moore)

Un’avventura animata che affronta temi come la diversità e i pregiudizi attraverso le vicende di Judy Hopps, una coniglietta poliziotta, e Nick Wilde, una volpe astuta.

Giovedì 6 marzo : Il delitto Matteotti (Florestano Vancini) – In memoria della deportazione dell’8 marzo 1944

Il film ripercorre la tragica uccisione di Giacomo Matteotti e il clima politico che portò all’ascesa del fascismo. Una riflessione sull’importanza della resistenza e della lotta per la verità.

Giovedì 20 marzo : Tempi Moderni (Charles Chaplin)

Un classico intramontabile che racconta, con ironia e poesia, le difficoltà dell’uomo moderno di fronte alla meccanizzazione. Charlot, tra gag e malinconia, diventa il simbolo della condizione umana.

Giovedì 10 aprile : Smetto quando voglio (Sydney Sibilia)

Una commedia ironica che segue le vicende di un gruppo di ricercatori precari che si improvvisano produttori di droghe sintetiche. Un racconto brillante sui limiti tra legalità e disperazione.

Giovedì 17 aprile : Palazzina Laf (Michele Riondino)

Un intreccio di storie e destini all’interno di un edificio decadente. Il passato e il presente si fondono in un viaggio tra sogni, segreti e speranze.

Giovedì 8 maggio : Due giorni, una notte (Jean-Pierre e Luc Dardenne)

Sandra, una donna lavoratrice, affronta una corsa contro il tempo per salvare il proprio posto di lavoro. Un dramma intenso sulla dignità e le difficoltà sociali.

Giovedì 22 maggio: Tra le nuvole (Jason Reitman)

Ryan Bingham, esperto di licenziamenti aziendali, riflette sul senso della vita tra solitudine e cambiamenti. Un film toccante e sofisticato che esplora le sfide dell’era moderna.

Aperipizza e cinema: un connubio perfetto

In occasione delle proiezioni il caffè “Cibo, Vino e Chiacchiere”, situato all’interno del MMAB propone “Aperipizza” a 12 €.

Per ulteriori dettagli sulla rassegna:

Email: biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Telefono: 0571 917650

