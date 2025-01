Leggerissimo: "AcroBatiCa" di Ezio Sinigaglia

"Sono stanco, sì, stanchissimo". Inizia così 'AcroBatiCa', il nuovo libro di un maestro del linguaggio come Ezio Sinigaglia, edito da déclic. Avete notato nulla in un incipit del genere? Sì, sono tutte parole che iniziano con la esse. Ma a essere così è tutto il primo dei racconti con cui Sinigaglia diverte e si diverte in questa raccolta geniale, breve ma folgorante.

Se nel primo racconto è l'iniziale di tutte (tutte tutte eh!) le parole a prendere l'occhio, negli altri due Sinigaglia compie esercizi di stile che non possono non far pensare a Perec, Sanguineti, Queneau o tutte quelle menti eccelse che glorificavano la letteratura a suon di giochi di parole. Niente spoiler, però, è un libro da scoprire.

Ma non è un libro che si legge solo per dire quanto è bravo l'autore, assolutamente no. Sono anche storie con un senso proprio, che in un certo caso fanno riflettere al di là della lettera con cui iniziano le diverse parole. Tanto di cappello anche alla casa editrice, nata da poco ma già molto intrigante per come destruttura non solo il linguaggio ma anche il libro stesso: vedasi la copertina di 'AcroBatiCa' per credere.

Titolo: AcroBatiCa

Autore: Ezio Sinigaglia

Casa editrice: déclic

Anno di pubblicazione: 2024

Pagine: 80

Prezzo di copertina: 14 euro

