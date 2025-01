Materiale ferroviario rubato a Empoli ritrovato a Napoli dalla Polfer

A Napoli, la Polfer ha recuperato materiale ferroviario rubato a Empoli durante un furto avvenuto il 29 dicembre. I ladri avevano rubato due furgoni contenenti materiali, attrezzature e bobine di rame per un valore di circa 60.000 euro. I furgoni furono ritrovati la stessa mattina a Napoli, ma inizialmente senza il carico rubato.

Grazie a ulteriori indagini, in collaborazione con la Polfer Toscana, il materiale rubato è stato individuato in un'area di sosta vicino a un campo nomadi. Una persona è stata denunciata per ricettazione.

