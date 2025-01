Torna la mostra del fumetto a Empoli con ospiti d'eccezione

L’Associazione Culturale Fumetti e Dintorni di Fucecchio, con il patrocinio del Comune di Empoli, organizza la 26ª edizione della Mostra Mercato Videogiochi e Fumetti, che si terrà presso il Palazzo delle Esposizioni di Empoli, in Piazza Guido Guerra 13. Un appuntamento imperdibile per tutti i collezionisti e gli appassionati alla ricerca di rarità!

La mostra, che inaugura la stagione con questo primo evento dell’anno, vedrà la partecipazione di espositori provenienti da tutta Italia, pronti a presentare una ricca selezione di oggetti da collezione.

Gli appassionati potranno ammirare e acquistare album di figurine vintage, fumetti di supereroi iconici come Batman, Spider-Man, Superman e i Fantastici Quattro, oltre ai classici italiani come Zagor, Tex, Diabolik e Dylan Dog.

Il reparto musica è il vero protagonista della manifestazione, offrendo una vasta gamma di dischi in vinile usati e da collezione per tutti i gusti e generi musicali. Dai grandi classici del Rock e del Pop al Funky, Metal, Soul, e alle canzoni d’autore italiane e straniere. Non mancano rarità come le sigle di cartoni animati e pubblicità famose.

Tra i gruppi rappresentati spiccano nomi iconici come i Beatles, i Rolling Stones, i Bee Gees e i Pink Floyd. Ce n’è davvero per tutte le tasche, con opzioni disponibili anche in formato CD.

Novità di quest’anno alla fiera

Videogiochi, con titoli storici e contemporanei; Manga, come One Piece; Action figures, per i collezionisti di personaggi iconici; Carte da gioco e figurine, inclusi i popolari set di Yu-Gi-Oh!.

Sabato, dalle 10:00 alle 16:30, sarà ospite Marcello Mangiantini, celebre disegnatore di Zagor, che incontrerà il pubblico e terrà una tavola rotonda su come diventare disegnatori per case editrici come Bonelli. Durante l’evento, sarà possibile acquistare una delle sue tavole autografate.

Domenica sarà la volta di Riccardo Nunziati, disegnatore di Diabolik, che incontrerà gli appassionati e presenterà una sorpresa speciale: una stampa esclusiva realizzata in occasione della 26ª Mostra del Fumetto di Empoli, disponibile per i visitatori.

Altri servizi e dettagli della fiera

Esperti del settore saranno presenti per valutare oggetti nascosti nelle cantine, soffitte o garage, offrendo l’opportunità di vendere, scambiare o esporre pezzi unici.

L’ingresso è gratuito e la fiera offre un ampio parcheggio gratuito. Per chi vorrà trascorrere l’intera giornata, sarà disponibile una tavola calda.

Orari

Sabato 11 gennaio: dalle 9:00 alle 19:00

Domenica 12 gennaio: dalle 9:00 alle 18:30

Fonte: Associazione Culturale Fumetti e Dintorni Fuecchio

