Scambiata la nebbia per un treno: passaggio a livello 'intelligente' blocca la statale

Una mattinata da dimenticare per pendolari e automobilisti quella del 4 gennaio. Un passaggio a livello ha bloccato la strada provinciale 551 a Vicchio, dove il malfunzionamento di un passaggio a livello con un "sistema intelligente" integrato ha fatto sì che la fitta nebbia venisse rilevata come un ostacolo, abbassando automaticamente le sbarre.

I disagi, che hanno causato ritardi e cancellazioni dei treni, si sono estesi anche alla viabilità della SP 551, creando ulteriori problemi.

Il sindaco di Vicchio, Francesco Tagliaferri, ha scritto a RFI per segnalare il malfunzionamento e sollecitare un intervento di riparazione. "Mezzi di soccorso e per le emergenze sono stati bloccati e impossibilitati a intervenire", ha sottolineato il primo cittadino, che ha espresso preoccupazione per la situazione. Ha anche evidenziato che oltre ai disagi per il trasporto ferroviario, i mezzi privati e i bus di linea, la situazione ha creato un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica. Tagliaferri ha chiesto che la problematica venga risolta rapidamente per evitare ulteriori disagi e garantire la sicurezza delle persone.

L'eliminazione del passaggio a livello è prevista da un accordo risalente al 2017: "È una questione di non poco conto ed è all'attenzione dell'Amministrazione comunale", ha aggiunto il sindaco. "Occorre un cambio di passo sia sugli impegni infrastrutturali che sul miglioramento del servizio ai pendolari. Lo abbiamo ribadito anche in una mozione approvata nei giorni scorsi in Consiglio comunale" conclude Tagliaferri.

Intanto RFI ha fatto sapere che i tecnici sono al lavoro per risolvere la criticità.

