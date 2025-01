Sicurezza a Castelfiorentino, Urso (FdI): "Non possiamo più aspettare"

A seguito di rapine e risse, avvenute di recente a Castelfiorentino, sul fronte sicurezza la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Serena Urso esprime preoccupazione. "Questi episodi - afferma in una nota - non solo minano la tranquillità della cittadinanza, ma creano anche un clima di insicurezza diffusa che non può più essere ignorato".

In risposta a questa situazione, Fratelli d’Italia auspica che il Sindaco chieda immediatamente la convocazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di affrontare con urgenza l’emergenza sicurezza che sta colpendo Castelfiorentino. "È fondamentale - dice Serena Urso - che le istituzioni agiscano tempestivamente per mettere in campo tutte le risorse necessarie a garantire la protezione dei cittadini e il controllo del territorio. Come Fratelli d’Italia riteniamo che sia ormai indispensabile che il Sindaco dica pubblicamente cosa intende fare per contrastare questa crescente ondata di criminalità e per restituire sicurezza e serenità ai cittadini. Non possiamo più permetterci che la situazione continui a peggiorare senza una risposta concreta e decisa da parte dell’Amministrazione comunale".

"In particolare - prosegue Urso - chiediamo che venga impiegata in maniera massiccia la polizia municipale dell’Unione Empolese-Valdelsa sul territorio di Castelfiorentino, affinché possa concorrere attivamente al controllo e alla sicurezza nelle nostre strade. La polizia municipale rappresenta una risorsa fondamentale, che deve essere utilizzata in modo mirato ed efficace per garantire il rispetto della legge e la protezione della comunità. Purtroppo, non possiamo ignorare che il Comando di Polizia Municipale di Castelfiorentino è stato depotenziato negli anni, soprattutto a causa delle politiche del PD, che hanno portato a un sistematico smantellamento del personale e delle risorse destinate alla sicurezza. La città oggi si trova a fare i conti con una carenza di agenti e con una mancanza di mezzi e risorse adeguati per affrontare le sfide della sicurezza urbana. Un problema che non può più essere rimandato. Fratelli d’Italia denuncia ancora una volta la mancanza di azioni concrete da parte dell’Amministrazione comunale, che ha dimostrato scarsa volontà nel garantire la sicurezza dei cittadini. Il depotenziamento della polizia municipale e la conseguente scarsa presenza di pattuglie stanno mettendo a rischio la tranquillità dell'intera comunità. È ora di invertire la rotta".

Fratelli d’Italia Castelfiorentino chiede a gran voce che l’Amministrazione comunale faccia sentire la propria voce, chiedendo a Prefetto e Forze dell’Ordine di agire con determinazione per contrastare la criminalità e riportare ordine e sicurezza in città. "Non possiamo più aspettare: la sicurezza dei cittadini non è negoziabile. Fratelli d’Italia Castelfiorentino - conclude Serena Urso - continuerà a lottare per una città più sicura, per il ripristino del controllo del territorio e per il rafforzamento delle forze dell’ordine locali, affinché episodi come quelli degli ultimi giorni non abbiano più spazio nel nostro comune".

Fonte: Fratelli d’Italia Castelfiorentino

Notizie correlate