Chiusa per lavori via di Faltognano

La viabilità di Via di Faltognano a Vinci sarà chiusa per poche ore nel pomeriggio di venerdì 10 gennaio 2025, dalle 13 alle 18, per consentire ai mezzi il completamento del getto per la messa in sicurezza.

Il tratto interessato dai lavori è quello compreso fra l'incrocio di Via Faltognano con le vie Santa Lucia e S. Amato e la traversa di Via Faltognano che porta ai civici 6-78; lo stesso tratto non dà accesso diretto ad alcuna abitazione.

Alla fine dell’intervento la viabilità verrà ripristinata con il senso unico alternato gestito dai semafori.

