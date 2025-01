Incidente in Fi-Pi-Li a Cascina, conducente in ospedale in codice rosso

Oggi pomeriggio, alle ore 13:44, la squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta sulla Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, nei pressi dello svincolo di uscita per Cascina, a seguito di un incidente stradale.

Un’automobile, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo, urtando violentemente il guard rail. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata dall’incidente, collaborando con il personale sanitario intervenuto per prestare i primi soccorsi. L'uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso di Cisanello

Presenti anche le Forze dell’Ordine per i rilievi necessari e AVR per la gestione della viabilità.

