Nuovo personale a Montespertoli, assunzioni in vista

Il Comune di Montespertoli si prepara a una trasformazione significativa nella gestione del personale e nell’organizzazione interna, con l’obiettivo di garantire servizi più efficienti, moderni e vicini ai cittadini. L’Amministrazione ha delineato una strategia che non si limita a rispondere alle necessità immediate, ma guarda al futuro con una nuova visione.

Tra le prime azioni messe in campo, il Comune ha rafforzato la propria squadra con quattro nuove assunzioni, destinate a settori chiave dell’organizzazione. Sono entrati a far parte della squadra del Comune di Montespertoli Francesco Zocco, conduttore di macchine complesse per il servizio manutezioni, Gabriele Bega per l’ufficio Gare e Contratti, la Dott.ssa Ilaria Pauli e l’Arch. Daniele Sorrentino per l’Ufficio Progettazioni Strategiche all’interno del servizio Lavori Pubblici. Questi nuovi ingressi sono quindi un esempio concreto dell’impegno nel potenziare le competenze tecniche e amministrative in modo da poter rispondere alle crescenti esigenze del territorio.

Allo stesso tempo, è stata avviata una riorganizzazione interna che ha visto lo spostamento dell’Ufficio Ambiente sotto il Servizio Assetto del Territorio, con l’obiettivo di migliorare la sinergia tra i vari ambiti operativi e ottimizzare i processi decisionali.

“Dai dati raccolti emerge chiaramente che il lavoro nella Pubblica Amministrazione sta attraversando un periodo di cambiamento profondo. I giovani, sempre più spesso, orientano le loro scelte verso altri settori, i bisogni professionali evolvono, e le condizioni salariali rappresentano un ostacolo significativo per attrarre e trattenere figure qualificate. Questa situazione è motivo di grande preoccupazione, poiché rischia di scoraggiare l’ingresso di nuove competenze e compromettere la qualità dei servizi essenziali offerti alla cittadinanza.” Dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini. “Siamo pienamente consapevoli dell’urgenza di rendere il lavoro negli enti pubblici più attrattivo. È indispensabile investire nel capitale umano, valorizzando il ruolo strategico dei dipendenti e adottando soluzioni innovative che possano rispondere alle sfide attuali. Sin dall’inizio di questo mandato, abbiamo intrapreso un percorso di potenziamento del personale, con l’assunzione di quattro nuove figure, concentrandoci in particolare sul rafforzamento degli uffici manutenzioni e lavori pubblici. Guardando al futuro, il nostro impegno sarà quello di continuare a investire nelle persone, consapevoli che solo attraverso una Pubblica Amministrazione forte e innovativa potremo garantire servizi di qualità e rispondere in maniera efficace alle esigenze della nostra comunità.”

Guardando al 2025, l’Amministrazione comunale ha pianificato una serie di nuove assunzioni per rafforzare ulteriormente i settori strategici in particolare il settore edilizia.

Nel corso dell’anno si procederà alla selezione e assunzione di 3 funzionari tecnici, 1 funzionario informatico, 1 funzionario amministrativo e 1 istruttore amministrativo per un totale di 6 persone oltre alla stabilizzazione di 1 funzionario tecnico attualmente assunto a tempo determinato.

Queste nuove assunzioni saranno finalizzate prima tramite procedure di mobilità tra enti, come previsto dalla normativa, poi, se necessario, attraverso concorsi pubblici per i quali il comune di Montespertoli cercherà anche la collaborazione di enti limitrofi per creare sinergie.

Inoltre, per valorizzare i giovani e favorire il ricambio generazionale, sono in valutazione l’introduzione di tirocini retribuiti e contratti di formazione-lavoro, strumenti che permettono di attrarre nuove competenze. Infine sono allo studio nuove formule di welfare, a partire dal lavoro agile, percorsi formativi innovativi e iniziative per il benessere dei dipendenti per rendere più attrattivo il lavoro nella Pubblica Amministrazione

