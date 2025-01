Al Teatro del Popolo di Castelfiorentino torna la rassegna 'Su il Sipario'

Dopo gli spettacoli dello scorso novembre, riprende, con il nuovo anno, il fortunato ciclo rivolto alle famiglie e ai ragazzi. La rassegna di teatro “Su il Sipario!” torna Domenica 12 gennaio alle ore 17,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino con Giallo Mare Minimal Teatro che presenta “Fiaba dei Mari del Sud”, di e con Enzo Cozzolino. La tecnica utilizzata per lo spettacolo è quella dei burattini.

Trama- ln una delle migliaia di isole sparse nell'immensità del grande Oceano Pacifico, come tutti i giorni, i bambini giocano in riva al mare. Vavau, uno di loro, viene punto dal velenoso pesce-sasso e occorre al più presto la medicina per poterlo guarire. Il rimedio si può trovare solamente in un'isola misteriosa, appena al di là dell'orizzonte. Incurante dei pericoli da affrontare, la sorella Sina parte con la tartaruga Tarawa alla volta dell'isola. Qui incontra i suoi abitanti, custodi di un'antica conoscenza, che le indicano il percorso da seguire per trovare ciò di cui ha bisogno. E così, dopo una serie di avventure nella giungla selvaggia, tra piante magiche e incontri con strani animali, riesce finalmente a trovare tutti gli ingredienti per la preparazione della medicina. Riparte così con la sua tartaruga seguendo la rotta verso casa; all'orizzonte, nel frattempo, si stanno addensando delle grandi nubi nere. Riuscirà Sina a tornare in tempo a casa con la medicina?

Domenica 19 Gennaio, sempre alle ore 17,00, Binario Vivo presenterà “Una volta c’era una volta”, storie e favole per affrontare le paure, mentre Domenica 26 gennaio alle ore 17,00 Tieffeu proporrà il classico “Biancaneve”. Si ricorda che alla fine di ciascun spettacolo ogni bambino riceverà un piccolo regalo per continuare a giocare, a sognare e a sorridere anche a casa. Inoltre a partire dalle ore 18,00 il Caffè del Teatro offre una merenda ai bambini che presenteranno il biglietto dello spettacolo appena concluso.

Biglietto unico € 5,00 (ridotto Soci Coop € 4,50)

Abbonamento per 6 spettacoli in biglietteria al prezzo di € 22,00

INFO E BIGLIETTERIA

Giallo Mare Minimal Teatro

via P. Veronese, 10 - 50053 Empoli (FI)

Tel. 0571 81629 - email: info@giallomare.it

Teatro del Popolo

piazza Gramsci, 80 50051 Castelfiorentino (FI)

Tel. 0571 633482 - www.teatrocastelfiorentino.it - email: info@teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Ufficio stampa Teatro del Popolo di Castelfiorentino

