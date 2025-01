Incidente in Fi-Pi-Li a Empoli in direzione Firenze, segnalati rallentamenti

Incidente questa sera, intorno alle 19, sulla Fi-Pi-Li a Empoli in direzione Firenze. Da quanto si apprende tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento, tra Empoli e Empoli Est. Giunti sul luogo dell'incidente i mezzi di soccorso inviati dal 118 e i vigili del fuoco, per questi ultimi una volta sul posto non c'è stata necessità del loro intervento. Sarebbero quattro le persone coinvolte, due delle quali trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli con lievi traumi.

Segnalati dal portale Muoversi in Toscana 3 km di coda tra le due uscite. Sempre dal portale regionale, segnalati rallentamenti nella direzione opposta poco prima delle 19, con code per incidente tra Empoli ovest e San Miniato in direzione mare.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

