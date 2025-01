“La corte regia di San Quirico”: dalla campagna di scavo di settembre 2024 nuovi indizi sulla storia del borgo

Montelupo Fiorentino si conferma ancora una volta crocevia di storia e archeologia grazie alle scoperte straordinarie emerse dalla recente campagna di scavo condotta intorno alla chiesa dei SS. Quirico e Lucia.

I lavori, diretti dal professor Federico Cantini dell’Università di Pisa e sostenuti dal Comune di Montelupo Fiorentino hanno gettato nuova luce sul periodo altomedievale, rivelando l’importanza del territorio dopo la caduta dell’Impero Romano.

Per raccontare questi risultati eccezionali e condividere il significato di tali scoperte con la comunità, venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 17:00, il Museo Archeologico di Montelupo ospiterà un incontro con il professor Cantini.

Durante la conferenza, il docente, esperto di Archeologia Cristiana e Medievale, guiderà il pubblico alla scoperta della corte regia di San Quirico, un complesso altomedievale unico nel suo genere e di grande rilievo storico.

Le indagini, che hanno visto la partecipazione di studenti e ricercatori dell’Università di Pisa, in collaborazione con il Gruppo Archeologico di Montelupo Fiorentino e la cooperativa Ichnos, hanno portato alla luce testimonianze straordinarie: i resti di un basamento destinato a un granaio, un ambiente ipogeo che potrebbe essere identificato come una cantina, e tracce di strutture che raccontano un’organizzazione complessa e ben strutturata. I reperti rinvenuti, tra cui monete d’argento della seconda metà del X secolo e manufatti artigianali, confermano l’importanza strategica di questo luogo per il controllo del territorio e per la gestione delle risorse agricole.

«Le ricerche hanno confermato la presenza della corte regia intorno alla chiesa di San Quirico, un sito che rappresenta un unicum nel panorama archeologico italiano – spiega il professor Cantini –. Non si tratta solo di un luogo dal grande valore scientifico, ma anche del simbolo della rinascita di Montelupo dopo il crollo dell’Impero Romano. È qui che, a partire dall’età longobarda, si è concentrata la popolazione, dando origine a una fase di sviluppo demografico ed economico che porterà alla nascita del castello e alla fortuna di Montelupo come centro di produzione ceramica».

L’appuntamento del 17 gennaio sarà un’occasione preziosa per tutti coloro che desiderano approfondire la storia di Montelupo e scoprire come queste nuove conoscenze possano arricchire il nostro rapporto con il territorio.



«Le indagini archeologiche non sono solo uno strumento per ricostruire il passato, ma un mezzo per rafforzare l’identità della comunità e coinvolgerla attivamente nella tutela del patrimonio – afferma l’assessora alla cultura, Aglaia Viviani – Il nostro territorio ha ancora molto da raccontare e per l’amministrazione è davvero una soddisfazione aver avviato una nuova stagione di ricerche archeologiche grazie alla preziosa presenza dell’Università di Pisa e del Professor Cantini, del Gruppo Archeologico di Montelupo e della Cooperativa Ichnos. Attività che intendiamo proseguire anche nel 2025».

L’evento è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita presso il Museo Archeologico, via Santa Lucia 33. Per informazioni è possibile contattare il numero 3394666461.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

