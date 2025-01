Oliviero Toscani in gravi condizioni all'ospedale di Cecina

Si trova ricoverato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Cecina in gravi condizioni il celebre fotografo Oliviero Toscani, 83 anni il prossimo 28 febbraio. Toscani, residente nella vicina Casale Marittimo (Pisa), si sarebbe aggravato stamani ed è scattato il ricovero.

Era stato lui stesso a rendere noto, in un'intervista al Corriere della Sera pubblicata il 28 agosto scorso, di essere malato di amiloidosi da circa due anni, malattia per la quale si stava sottoponendo a una cura sperimentale.

"In un anno ho perso 40 chili - aveva dichiarato Oliviero Toscani - . Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali". "Non si sa" quanto tempo resti da vivere, "certo che vivere così non mi interessa. Bisogna che chiami il mio amico Cappato - ha detto in quell'occasione -, lo conosco da quando era un ragazzo. Ogni tanto mi vien voglia. Gliel'ho detto già una volta e lui mi ha chiesto se sono scemo". Aveva dichiaratio Toscani al Corriere della Sera "Mi viene da ridere: la bellezza è che non avevo mai pensato di trovarmi in questa situazione, è una nuova situazione che va affrontata. La bellezza è che non ti interessano più patria, famiglia e proprietà, la rovina dell'uomo"

Il presidente della Regione Eugenio Giani lo ha incontrati, impegnato in un sopralluogo al cantiere della Casa di comunità, saputo che Toscani era lì, è andato a salutarlo.

