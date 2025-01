Trasferta vicina ma impegnativa per Use Computer Gross sul parquet di Etrusca San Miniato

Come se non bastassero i classici motivi di campanile, ci sono anche quelli di classifica a rendere speciale la domenica biancorossa. Domenica 12 gennaio alle ore 18.00 al palazzetto di Fontevivo, l’Use Computer Gross è attesa dalla capolista Etrusca San Miniato per un derby che, come sempre, si preannuncia avvincente. Entrambe le squadre si presentano alla sfida in un buon momento essendo reduci da una vittoria importante, con il quintetto samminiatese che ha letteralmente dettato legge sul difficile campo di Quarrata cogliendo così la salvezza con largo anticipo.

“Domenica troviamo una San Miniato che ha già conquistato la salvezza con merito – spiega coach Luca Valentino – l’Etrusca ha dominato la prima fase con sole 4 sconfitte di cui nessuna in casa e segnando 81 punti di media figli dei grandi parziali che, col suo modo di giocare, riesce a fare soprattutto nei finali di partita. Sappiamo di dover fare un grande lavoro soprattutto in transizione difensiva e controllando il ritmo della partita, oltre a cercare di limitare il miglior marcatore del campionato, Menconi. Il tutto senza pensare alla vittoria dell'andata nata da una serie di episodi difficilmente ripetibili visto che comunque eravamo sotto di 18”. “Per fare tutto questo – prosegue – dovremo continuare a giocare con la ferocia di sabato scorso, sapendo che il derby è sempre una partita a sé e consapevoli che la salvezza è ancora da conquistare”.

Ad arbitrare la partita saranno Corsi di Pisa e Deliallisi di Livorno, mentre non è prevista diretta streaming. Vista la vicinanza, la cosa migliore è andare a vederla dal vivo per stare vicino alla squadra.

Fonte: USE - Ufficio Stampa

