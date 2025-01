Truffe agli anziani, a Castelfiorentino un evento su come difendersi

C’è chi si presenta alla porta di casa fingendosi un addetto del gestore idrico o di altre aziende che erogano servizi pubblici. Chi telefona segnalando magari un incidente capitato a un familiare, accennando a possibili conseguenze legali. A quel punto, con un pretesto o una banale scusa, si approfittano della buona fede o del procurato allarme per farsi consegnare denaro o beni di valore. Dietro ai modi gentili si nasconde però una truffa, che il più delle volte colpisce persone anziane.

Un fenomeno sempre più diffuso, il cui modus operandi viene costantemente monitorato dalle forze dell’ordine, impegnate non solo nella repressione dei reati, ma anche nel fornire consigli utili per una corretta prevenzione.

E’ con questo spirito che lunedì 13 gennaio, nella sede Auser di Piazza Gramsci n. 14, si svolgerà un incontro pubblico gratuito su “Truffe e sicurezza stradale”, al quale interverrà il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castelfiorentino, Emanuele Massimiani. Saranno presenti anche la Sindaca, Francesca Giannì, e l’Assessora alle politiche sociali, Federica Parisi.

Organizzato dal Comune, dall’Auser e dallo SPI CGIL lega “Alvaro Bianchi” di Castelfiorentino, l’incontro affronterà il tema delle possibili truffe, che molto spesso vedono come vittime persone sole, come ad esempio gli anziani. Raggiri che peraltro non vengono consumati unicamente al domicilio del malcapitato, ma possono accadere anche per strada, da parte di chi millanta magari rapporti di amicizia inesistenti, e abbraccia la vittima designata per rubargli il portafogli. A volte, basta l’apparenza: un vestito distinto, un sorriso cordiale, la disponibilità o la cortesia per cadere nell’inganno.

“Un ringraziamento – sottolineano la Sindaca Giannì e l’Assessora Parisi - ad Auser e allo SPi CGIL di Castelfiorentino, che grazie alla generosa disponibilità del Comandante della Stazione di Carabinieri, Emanuele Massimiani, hanno organizzato questa iniziativa che mette a disposizione dei cittadini alcuni suggerimenti per difendersi dai tentativi di truffa a loro danno, un fenomeno che purtroppo spesso colpisce le persone più fragili, come gli anziani che vivono da soli”.

Nel corso dell’incontro si parlerà anche di sicurezza stradale.

Notizie correlate