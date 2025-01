Accoltella l'ex moglie in un'area di servizio in autostrada, condannato

Si trovava a bordo della sua auto, in sosta in un'area di servizio lungo l'autostrada A1 all'altezza di Campi Bisenzio, quando fu accoltellata ad una gamba il 26 dicembre 2023. Oggi, a distanza di poco più di un anno, il gup di Firenze ha condannato l'imputato secondo le forme dell'abbreviato, a 8 anni di reclusione confermando l'accusa di tentato omicidio con tutte le aggravanti formulate a suo carico. L'aggressione avvenne nell'area di servizio Bisenzio Nord dove la donna, in auto, fu colpita con un coltello dall'ex marito, riuscendo poi a fuggire e a mettersi in salvo. All'uomo era stato contestato il reato di tentato omicidio aggravato dall'aver commesso il fatto contro il coniuge legalmente separato e dalla premeditazione.

Espresso dal procuratore della Repubblica di Firenze Filippo Spiezia "un sentito apprezzamento per gli investigatori della Squadra Mobile della Questura Fiorentina e il personale della Polizia Stradale di Firenze per le indagini svolte, in particolare, per l’impegno e la professionalità dimostrate che hanno consentito di cristallizzare con dovizia la dinamica degli eventi".