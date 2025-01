Furto in un negozio a Empoli, arrestato 30enne trovato con un computer portatile

Dopo aver superato le barriere antitaccheggio del negozio, è stato trovato in possesso di un computer portatile dal valore di oltre 1500 euro. È successo a Empoli dove i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno arrestato un 30enne per furto aggravato. Il fatto risale al 5 gennaio scorso quando i militari hanno raggiunto il negozio in via Raffaele Sanzio su richiesta del personale di vigilanza, che stava notando i movimenti sospetti di un uomo tra i vari dispositivi tecnologici esposti. Una volta superate le casse e le barriere antitaccheggio è stato fermato con il computer, immediatamente restituito al personale del negozio. Per l'uomo, di nazionalità bulgara già gravato nel mese scorso dalla misura del foglio di via obbligatorio dal Comune di Empoli, è scattato l'arresto. Il 7 gennaio, nell'udienza di convalida presso il tribunale di Firenze, è stata applicata al 30enne la misura cautelare degli arresti domiciliari nell'abitazione di residenza.

