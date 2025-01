Sospesa per 15 giorni la licenza a una discoteca nel centro di Firenze

Sospesa per 15 giorni la licenza di una discoteca nel centro storico di Firenze, in via Castello d'Altafronte. Ieri pomeriggio, 10 gennaio, i carabinieri hanno dato esecuzione al decreto di sospensione ai sensi dell'art. 100 del Tulps emesso dal questore di Firenze nei confronti del legale rappresentante della discoteca. Come spiegato dai militari in una nota lo scorso 7 gennaio un giovane di 18 anni, presso la stazione dei carabinieri di Firenze Uffizi, ha sporto querela per lesioni personali nei confronti di ignoti in quanto, durante la notte del 5 gennaio, era intervenuto per "sedare una lite, all'interno del suddetto locale, dove si era recato con un amico per trascorrere la serata". In questo frangente sarebbe stato aggredito da alcuni soggetti, a lui sconosciuti, finendo in ospedale per le lesioni riportate, giudicate guaribili in 10 giorni. La proposta di chiusura è stata avanzata in quanto il locale sarebbe, spiega ancora la nota, "diventato un abituale luogo di ritrovo di soggetti pericolosi così da creare delle evidenti criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica". Il provvedimento comporterà la chiusura al pubblico e la cessazione di ogni attività di somministrazione. Proseguono le indagini per accertare eventuali responsabilità di altri indagati.

