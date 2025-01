Tenta di fuggire all'alt e aggredisce i carabinieri, uno resta ferito: arrestato a Pisa

Con il volto coperto da un passamontagna e armato di un coltello, fermato dai carabinieri ha tentato di fuggire a piedi e nell'inseguimento un militare è rimasto ferito. Attimi di terrore quelli nella notte tra il 10 e l'11 gennaio a Pisa, in zona Porta a Mare, dove l'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. È successo intorno alle 5.20 quando durante un servizio di controllo del territorio, in via II Settembre, la pattuglia ha notato l'individuo con il volto travisato e armato. Intimato l'alt l'uomo ha provato a scappare e raggiunto dai militari si è generata una violenta colluttazione, nella quale il fuggitivo ha tentato di colpire un carabiniere con il coltello, fortunatamente tagliando solo la giacca senza infliggergli ferite. Durante la concitata fase dell'arresto un altro militare è rimasto leggermente ferito a una spalla e a un ginocchio, continuando comunque a contribuire all'operazione "dimostrando un encomiabile spirito di servizio" sottolineano dal comando di Pisa.

In seguito alla perquisizione del veicolo e del domicilio i carabinieri hanno rinvenuto 4 smartphone, il manico del coltello, il nastro adesivo e una modica quantità di cocaina e hashish, il tutto posto sotto sequestro. Le modalità dell'intervento, con l'uomo travisato e armato in piena notte, fanno presumere che l'arrestato fosse intenzionato a compiere furti in abitazione. Gli inquirenti stanno ora indagando per accertare eventuali collegamenti con recenti episodi di furto registrati nella zona di Porta a Mare e nelle aree limitrofe.

