Trovato con 11 dosi di cocaina in auto, arrestato a Scandicci

Fermato durante un servizio di controllo a Scandicci, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina nascoste all'interno della sua auto. L'uomo, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dai carabinieri nella serata di domenica 5 gennaio. In seguito alla perquisizione, oltre alle dosi i militari hanno rinvenuto 500 euro in banconote di vario taglio, ritenute verosimilmente provento dell'attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato e l'uomo dichiarato in arresto. Sottoposto a rito direttissimo, è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

