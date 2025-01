Uisp Empoli, Arianna Poggi rieletta presidente

Si è svolto sabato 11 gennaio presso la Vela “Margherita Hack” di Avane, a Empoli, il XIII Congresso territoriale Uisp Empoli Valdelsa. Uno snodo fondamentale per tracciare un bilancio degli ultimi quattro anni trascorsi e per rilanciare l’attività nel prossimo futuro. Un futuro che si apre all’insegna di alcune conferme importanti, prima tra tutte quella della presidenza affidata per il secondo mandato ad Arianna Poggi. Proprio il nuovo consiglio, votato dall’assemblea congressuale, ha rinnovato l’incarico alla presidente uscente.

Il congresso è stato contraddistinto da una grandissima partecipazione sia in termini di delegati, sia in termini di invitati che hanno portato il proprio saluto e hanno contribuito ad alimentare un confronto denso di spunti e di prospettive per quella che rimane una delle principali realtà sociali del territorio per soci e socie, per attività e progetti, per diffusione e capillarità. Presente il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, che è intervenuto in assemblea.

"Le sfide del futuro si affrontano solo se si è solidi - ha detto - e la Uisp Empoli Valdelsa ha dimostrato di esserlo, specie in un momento così difficile come quello che abbiamo alle spalle. Lo sport in città ha beneficiato della forza e della capacità di resistere e rinnovarsi del comitato Uisp".

A salutare i lavori anche l’assessora allo sport di Empoli, Laura Mannucci, il vicesindaco con delega allo sport di Castelfiorentino, Fabio Tinti, e l’assessore allo sport di Vinci, Giulio Vezzosi. Tra i presenti anche il vicepresidente Uisp Toscana e presidente Uisp Firenze Marco Ceccantini.

"Il congresso è un momento importante per l’associazione - ha affermato la presidente Arianna Poggi - se ripenso a mia elezione di quattro anni fa, molto è cambiato. Eravamo nel pieno della pandemia: sono stati anni difficili non solo per Uisp, ma per tutto il Paese. Il dicembre 2020 è stato un periodo drammatico. Abbiamo vissuto momenti di chiusura, momenti di poca attività, anche momenti di quasi normalità, con la sensazione di dover ricominciare da capo ad ogni svolta. Ma abbiamo saputo trovare soluzioni nuove e introducendo delle innovazioni per ovviare alle difficoltà: nuovi metodi di lavoro, nuove attività, organizzazione diversa degli spazi e dei servizi".

In tutto questo siamo cresciuti moltissimo con vecchie e nuove progettualità, vincendo sfide importanti che ci hanno proiettato in una dimensione più matura. A quattro anni di distanza l’associazione è più consapevole e più forte, ha una nuova sede di proprietà, ha un riconoscimento giuridico ed è più che mai viva. Adesso quello che ci aspetta è un percorso fatto di collaborazione con altre associazioni e con le amministrazioni del territorio, di lavoro a fianco delle società affiliate, di sviluppo di nuovi servizi a supporto del territorio e delle comunità con l’imperativo dell’inclusione, della partecipazione e della socialità.

Come diceva il saggio - conclude - se vuoi andare veloce vai da solo, ma se vuoi andare lontano vai insieme. Porteremo insieme la Uisp nel futuro".

L’assemblea congressuale ha deciso il rinnovamento del consiglio dell’associazione. I nuovi consigliere e le nuove consigliere sono: Arianna Poggi, Maurizio Alderighi, Giulia Bagnoli, Sergio Baldinotti, Olivia Bollini, Laura Emanuela Castelli, Roberto Cellai, Federico Cocchini, Silvia Costa, Angela Dabraio, Marco Fulignati, Stefano Guzzo, Andrea Marcuzzi, Roberto Michelucci, Fortunato Piccirilli, Nico Raffi, Gabriele Scali, Paolo Seravelli, Giovanni Tedesco. Il congresso territoriale ha visto anche l’elezione di quattro delegati per il congresso regionale: Sergio Baldinotti, Gabriele Scali, Olivia Bollini e Giulia Bagnoli.

Al termine dei lavori congressuali, il nuovo consiglio si è riunito e ha eletto all’unanimità Arianna Poggi come presidente per i prossimi quattro anni. Dall’associazione un augurio di buon lavoro a tutte e tutti i nuovi eletti.

Fonte: Ufficio Stampa

