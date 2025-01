Cade un pino secolare a Scandicci, danneggiati mezzi parcheggiati e due tetti

Oggi, alle ore 10 i vigili del fuoco di Fi-Ovest e di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti nel comune di Scandicci, in via Rolando Burchietti, a seguito della caduta di un grosso pino. L'albero è precipitato su tre auto parcheggiate e uno scooter, danneggiando anche due porzioni di tetti. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Per la rimozione del pino, sul posto sono intervenuti due squadre, un'autoscala e un'autogru.

Nella caduta del pino monumentale, come informa il comune di Scandicci, sono stati colpiti anche un quadro dell'Enel e uno comunale, circostanza quest'ultima che provocherà l’assenza di illuminazione pubblica in tutto il centro cittadino per la prossima nottata. Durante le operazioni di rimozione dei vigili del fuoco, la strada è stata chiusa al traffico. Intervenute anche squadre de La Racchetta e dell’Humanitas. Sul posto la sindaca Claudia Sereni, il vicensindaco Yuna Kashi Zadeh e gli assessori Lorenzo Tomassoli e Lorenzo Vignozzi, oltre a dirigenti e tecnici del Comune. Al lavoro anche personale Enel per riattivare le utenze domestiche rimaste senza corrente.

Il pino caduto, alto circa 25 metri, spiega il Comune, era l'unico albero secolare presente nel territorio cittadino. La pianta era sottoposta a verifiche periodiche, anche con controlli di trazione: dai monitoraggi non erano emerse criticità.

