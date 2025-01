Fermato dai carabinieri risulta positivo alla cocaina, patente ritirata e denuncia

Nel pomeriggio del 7 gennaio, a Santa Croce sull’Arno, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di San Miniato hanno fermato un 42enne straniero che mostrava evidenti sintomi di alterazione. Il test tossicologico rapido ha dato esito positivo alla cocaina e l’uomo ha rifiutato ulteriori accertamenti presso l’Ospedale di Empoli, venendo denunciato per violazione dell’articolo 187 del Codice della Strada. La patente è stata ritirata e il veicolo affidato al proprietario. Alle prime ore del 10 gennaio, un 43enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 0,95 g/l. Anche in questo caso, la patente è stata ritirata e il veicolo affidato al soccorso stradale.

Le due misure sono state prese nel corso dei controlli a tappeto nel Pisano che ha portato complessivamente a 7 denunce per alcol, porto di armi e guida senza patente

