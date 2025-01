Padel I’Giglio, campi al coperto per tutte le stagioni

Il Padel si può certamente definire “lo sport del momento”: divertente, versatile, con poche regole e praticabile ad ogni età. Ha conquistato gran parte di noi e continua ad incuriosire grandi e piccini. La Polisportiva I’Giglio nel 2022 ha inaugurato i suoi campi all’aperto che hanno ospitato vari principianti, ma anche atleti e tornei importanti e coinvolgenti. Sotto la guida di TPA Academy, Francesco Zagaria ed Eva Cioni, il Padel è diventato a tutti gli effetti un settore dell’associazione sportiva la quale ha deciso di investire su tale sport con un miglioramento significativo dei campi: sono stati coperti mediante un pallone pressostatico. “Non è cosa da poco” commenta Francesco Coppi, referente tecnico dell’associazione - e aggiunge: “è da mesi che valutiamo un intervento di questo tipo sui nostri campi da padel e lo progettiamo nei dettagli. Sono orgoglioso del miglioramento che siamo riusciti ad apportare all’impianto che, adesso, può accogliere nel migliore dei modi i nostri giocatori anche nella stagione invernale”. Si tratta, infatti, di un lavoro consistente che permette alla Polisportiva I’Giglio di fare un ulteriore passo avanti a livello di qualità delle proprie strutture, già ben conosciute e apprezzate dalla popolazione. Con soli 10euro i giocatori avranno a disposizione il campo per un’ora e mezzo, ma la novità incredibile riguarda le ricariche sull’applicazione Wansport (attraverso la quale è possibile prenotare il campo): chi farà una ricarica di 50euro usufruirà di 5euro in omaggio, mentre chi farà una ricarica di 100euro potrà avere ben 20euro in omaggio!

Le sorprese per il 2025 non finiscono qui: il 18 Gennaio, dalle ore 9:00, si terrà il primo torneo One Day Sprint Adulti! In questa occasione, i giocatori pagheranno solamente 20euro di iscrizione e avranno in omaggio una consumazione al bar del Circolo Tennis.

Per informazioni e prenotazioni campo: applicazione Wansport - Morena 0571631966

Per informazioni e iscrizioni torneo: Francesco - 3420114369

Il torneo prevede la possibilità di ottenere fantastici premi!

