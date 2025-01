Concorso di Pittura 'Spiga d'Argento', ecco i premiati

La 44ª edizione del Concorso di Pittura “Spiga d’Argento” si è conclusa con grande successo, animando la saletta “La Spiga” di Montagnana dal 4 al 12 gennaio. L’evento, organizzato dal Circolo ARCI Montagnana V.P. con il patrocinio del Comune di Montespertoli, ha attirato numerosi artisti e un folto pubblico, confermandosi un appuntamento culturale di rilievo per la comunità locale.

La cerimonia di premiazione, tenutasi domenica 12 gennaio alle ore 17:00, ha visto la partecipazione della giuria, composta da personalità di spicco come il Professor Ugo Barlozzetti, il Professor Massimo Tosi, il pittore Fabio Calvetti, la consigliera comunale Stefania Borghi e Andrea Pignataro, che hanno annunciato i vincitori insieme al Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

Il successo della manifestazione, come sottolineato dagli organizzatori, dimostra ancora una volta il ruolo centrale che l’arte ricopre nella comunità di Montespertoli, arricchendola non solo dal punto di vista culturale, ma anche umano e sociale. "Il concorso è una delle iniziative legate all’arte contemporanea più radicate nella nostra comunità, un’occasione in cui l’arte si fa strumento di condivisione, riflessione e crescita collettiva. Il successo di questa edizione è il risultato di una preziosa sinergia tra artisti, associazioni e cittadini, che conferma l’importanza di investire nella cultura per costruire un futuro ricco di significato. Ogni anno vediamo la partecipazione di un numero crescente di artisti, provenienti anche da fuori il nostro comune, a testimonianza di quanto questa manifestazione si sia profondamente radicata nel nostro tessuto sociale e culturale, coinvolgendo sempre più attori del panorama artistico." Dichiara il Sindaco Mugnaini.

Michele De Nicolò si è aggiudicato il primo posto con il dipinto intitolato “Montalcino” che si distingue per la qualità della tecnica utilizzata, in cui la traccia della pennellata enfatizza le soluzioni cromatiche, creando un'armonia visiva che cattura l'attenzione. Il soggetto raffigura scene di grande suggestione, trasmettendo al fruitore una profonda riflessione sul rapporto tra l'antica macchina e l'uomo, evocando una connessione che unisce passato e presente. Segue al secondo posto Bruno Sabatini e al terzo Olga Mugnaini. Un momento speciale è stato dedicato al Premio Speciale “Spiga d’Argento”, conferito al Professor Marco Fagioli, saggista e storico dell’arte e al Maestro Roberto Innocenti, illustratore di fama internazionale, per il loro straordinario contributo alla cultura e all’arte.

L’evento ha visto anche la consegna di riconoscimenti ad alcune associazioni locali che collaborano attivamente con il territorio, come l’Associazione Libera Caccia, la sezione di Montespertoli del Circolo MCL “La Terrazza”, l’Associazione Vitamina M e l’Associazione Gemellaggi di Montespertoli.

Un momento particolarmente emozionante è stato dedicato alla terza edizione di “I Bambini sono Artisti”, un’esposizione che ha dato spazio alle opere realizzate dai piccoli talenti del corso di pittura curato dalla pittrice Rita Pedullà alla quale è stato conferito un meritato riconoscimento per il suo impegno nell’educazione artistica delle nuove generazioni. A tal proposito, un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i bambini partecipanti e alle loro famiglie.

La giuria ha inoltre assegnato delle segnalazioni speciali a diversi artisti, tra cui Fantuzzi, Vignoli, Biagini, Verdiani, Giotti, Fedini e Matera, valorizzando ulteriormente la varietà e la qualità delle opere in gara.

