Concorso per 5 posti nei settori tecnici del Comune di Empoli

È aperto da alcuni giorni il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di 5 posti a tempo pieno e indeterminato per Funzionario Tecnico – Area Funzionari ed EQ – CCNL Funzioni Locali – per i Settori Tecnici dell’Ente, di cui 1 posto con riserva per le FFAA ai sensi articoli 1014 e 678 D. Lgs 66/2010 del Comune di Empoli. I posti sono suddivisi in tal senso: 3 per il settore Lavori Pubblici e Patrimonio, 2 per il settore Gestione del Territorio. Qui il bando: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0d4bac5a5a224e8d8f9ce1423720b5b5