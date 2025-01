Muore dopo una settimana di ricovero, aperta inchiesta nell'Aretino

Dopo una settimana di ricovero è morta in ospedale a Siena. Aveva circa cinquanta anni, era di Terranuova Bracciolini, è stata trovata il 2 gennaio priva di sensi nella sua casa. Per far luce sul fatto, la procura ha deciso di aprire un fascicolo di inchiesta.

I carabinieri di San Giovanni Valdarno indagano sulla vicenda, è stato interrogato anche il compagno. La procura ha disposto l'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni. La donna venne trovata con un grave trauma nella sua abitazione e portata a Siena, dove è deceduta nelle scorse ore. Al momento del fatto sarebbe stata sola in casa.