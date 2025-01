Ruba borsoni e cellulari al palazzetto di Castelfiorentino: fermato, aggredisce agenti. La sindaca: "Fuori perché carcere affollato"

Non è la prima volta che vi è un furto negli spogliatoi del PalaGilardetti di Castelfiorentino durante una partita, ma questa volta il ladro è stato arrestato grazie alla geolocalizzazione dei telefoni rubati e ha aggredito gli agenti della municipale.

Un 26enne di origini extracomunitarie si è intrufolato nel palazzetto e ha rubato i borsoni e i cellulari dei ragazzi mentre si svolgeva l'incontro tra l'Abc Castelfiorentino e la Valdelsa Basket. È avvenuto sabato 11 gennaio, durante la partita under 13 tra Abc e Valdelsa. Intorno alle 16:20, durante l'intervallo, i ragazzi hanno notato che qualcuno si era introdotto negli spogliatoi e aveva rubato oggetti di valore. Grazie alla geolocalizzazione, i ragazzi e i genitori sono riusciti a seguire il ladro fino alla stazione, dove una pattuglia della polizia municipale, impegnata in altri controlli, è intervenuta.

Quando il ladro ha sentito squillare uno dei cellulari rubati, sentendosi in trappoli ha tentato di fuggire correndo lungo i binari, ma gli agenti, con l'aiuto di un passante, lo hanno bloccato. Durante l'arresto, il 26enne ha reagito violentemente, colpendo gli agenti con calci e pugni provocando loro ferite che richiederanno una settimana di cure ospedaliere. Gli oggetti rubati sono stati restituiti ai ragazzi e il ladro è stato arrestato, anche se poi sarebbe stato rimesso in libertà, come ha criticato sui suoi profili social la sindaca Francesca Giannì.

Il sindaco: "Arrestato, ma esce per sovraffollamento Sollicciano"

La sindaco di Castelfiorentino è intervenuta sui suoi profili social sottolineando che "l'operazione della Polizia Municipale è stata impeccabile, ma ancora una volta si dimostra un sistema che si rifiuta di supportare i Comuni nella lotta alla legalità. I nostri due agenti sono tornati a casa con un referto del pronto soccorso, non potendo tuttavia assicurare la detenzione in cella del soggetto a causa del sovraffollamento di Sollicciano. Senza una politica carceraria nazionale adeguata, - prosegue Giannì- le nostre azioni sul territorio sono vanificate. Lo Stato deve garantire una risposta coerente o si perde sia la possibilità, quantomeno auspicabile, di rieducare il soggetto che si macchia di reati, sia la fiducia della gente e di chi lavora per garantire la sicurezza nel sistema di lotta per la legalità".

Sull'argomento è intervenuta anche la capogruppo della Lega Susi Giglioli secondo cui il sovraffollamento sarebbe dovuto "all'accoglienza indiscriminata e integrazione fallimentare", criticando più in generale le politiche della sicurezza portate avanti dal centrosinistra negli ultimi anni.

