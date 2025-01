Sicurezza, Monteluponelcuore: "Chiediamo chiarezza su impiego delle forze dell'ordine"

Dopo la risposta del Prefetto di Firenze in merito alla richiesta di maggiore controllo del territorio a Montelupo a seguito delle due rapine che hanno colpito la città, Federico Pavese chiede chiarimenti sul piano di sicurezza che verrà adottato.

Pavese dice che "la nostra coalizione ha sempre sostenuto la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nelle aree più vulnerabili, e ora più che mai, a seguito di questi episodi criminosi, è fondamentale che vengano prese misure concrete per garantire la protezione dei cittadini e il ripristino della sicurezza. Tuttavia, siamo preoccupati che la risposta annunciata possa non essere sufficiente. È necessario continuare a monitorare la situazione e a fare pressing su tutte le autorità competenti affinché venga attuato un piano di sicurezza adeguato e tempestivo. Non è il momento di fare passi indietro: i cittadini hanno il diritto di sentirsi protetti e di vedere azioni concrete per fermare la criminalità".

In particolare, Pavese chiede di sapere se "saranno impiegati esclusivamente i carabinieri e la polizia locale di Montelupo, o arriveranno anche reparti di polizia e carabinieri da Firenze per dare un supporto più ampio e mirato alla sicurezza della città. La situazione attuale richiede un intervento immediato e coordinato, ed è fondamentale capire se le forze dell'ordine locali saranno supportate da rinforzi esterni".

Ancora, Pavese si domanda se "sarà impiegata anche la polizia locale dell'Unione dei Comuni, che, come previsto dalla legge, potrebbe concorrere attivamente al controllo del territorio, in particolar modo nelle aree più sensibili della città. L'Unione Empolese-Valdelsa, infatti, dovrebbe mettere in campo le proprie risorse per un’azione più incisiva di controllo del territorio e contrasti della criminalità".

Concludendo, Pavese dice che "Il nostro obiettivo è garantire una sicurezza concreta e non solo una risposta simbolica o parziale. Non possiamo permetterci che la città di Montelupo resti vulnerabile a episodi di criminalità che minano la serenità dei cittadini. La polizia municipale dell'Unione è una risorsa importante e dovrebbe essere utilizzata in modo massiccio per garantire una presenza costante sul territorio".

Fonte: Monteluponelcuore - Ufficio Stampa