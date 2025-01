Rapine Montelupo, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica concorde nel potenziare i presidi

In seguito alle due rapine avvenute di recente a Montelupo Fiorentino, il sindaco Simone Londi ha richiesto con urgenza un incontro con il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, che ha prontamente accolto la richiesta. Alla riunione odierna per Montelupo erano presenti il sindaco Simone Londi, l’assessore alla sicurezza Simone Peruzzi, il comandante della Polizia Municipale Mauro Daini.

Sulle due rapine, le autorità competenti stanno conducendo indagini approfondite. Al momento, non è possibile divulgare ulteriori dettagli per non compromettere le attività investigative. Per quanto riguardare il fronte sicurezza in paese, Polizia Municipale e Carabinieri intensificheranno la collaborazione, pianificando ulteriori strategie di presidio del territorio.

«Ringrazio il Prefetto Francesca Ferrandino per la sua disponibilità e per aver accolto con prontezza la nostra richiesta. - afferma il sindaco Simone Londi - Credo fermamente che fare rete a tutti i livelli sia fondamentale per incrementare il presidio del territorio e, al contempo, la sicurezza per i cittadini. Montelupo è una città tranquilla, ma episodi come questi non devono essere minimizzati.

Le istituzioni e le forze dell’ordine sono concordi nel collaborare al fine di migliorare la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini. Il Prefetto ci ha anche comunicato che è sua volontà riconvocare un nuovo comitato per la sicurezza più avanti per le opportune valutazioni sull’evolversi della situazione»

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

