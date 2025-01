Sorpreso nei bagni di un locale aver forzato una finestra

I Carabinieri di Montenero, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, hanno denunciato un 22enne di origine straniera in stato di libertà per danneggiamento e invasione di edifici.

Il giovane, irregolare e senza fissa dimora, è stato sorpreso all’interno dei bagni di un locale a Quercianella dopo aver forzato una finestra sul lato mare. L'intervento è avvenuto nella notte, attivato dall'allarme anti-intrusione. I militari hanno riscontrato danni a una porta e a una maniglia.

Dopo l'arrivo del proprietario, è stato confermato che non vi erano ammanchi ulteriori. Il giovane è stato portato in caserma per l’identificazione e denunciato alla Procura di Livorno. La presunzione di innocenza rimane fino a eventuale sentenza definitiva.