Dall'Ucraina fino al Chianti, la cagnolina Roxana cerca chi può adottarla

Si chiamano Roxana e Tanko e sono due splendidi meticci, rinvenuti nel territorio comunale di San Casciano in Val di Pesa, in cerca di una casa e di una famiglia in cui essere accolti. Si tratta di due cani di taglia grande, dal pelo folto, il muso tenero e il carattere docile e tranquillo. Come gli esseri umani, anche loro potrebbero essere i testimoni di un percorso di vita complesso, forse scampati, in modo analogo ai loro padroni, alle conseguenze devastanti del conflitto in Ucraina e bisognosi di un’accoglienza. E’ il microchip portato dalla femmina, di colore grigio, a rivelare le origini ucraine di quest’ultima. Diversamente il maschio, di colore bianco e nero, non possiede alcun elemento identificativo che attesti la provenienza. Tuttavia, considerato il rapporto confidenziale che lo lega a Roxana si ipotizza che il cucciolo sia della stessa nazionalità dell’amica.

La storia dello smarrimento/abbandono dei dolcissimi amici a quattro zampe, dell’età di un anno circa, recuperati nel territorio sancascianese qualche giorno prima di Natale, non è nota. Ciò che è certo è il desiderio di amore che i due animali, al momento ricoverati presso il Canile rifugio Parco degli Animali di Firenze, struttura convenzionata con il Comune di San Casciano, esprimono nella speranza di poter ricominciare al fianco di una famiglia che li accudisca e se ne prenda cura con costanza e diligenza.

E’ il Comune di San Casciano a lanciare una nuova campagna di sensibilizzazione e un appello in questo specifico caso perché la comunità, famiglie, persone che vivono sole, anziani, coppie di giovani, si facciano avanti e adottino i due amici pelosi. “Quando nella nostra vita facciamo entrare un cane – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - scopriamo un amico fedele che rimarrà per molti anni legato a noi, queste splendide creature sono capaci di regalare compagnia e condividere emozioni, allegria, affetto incondizionato”. “L’adozione di un cane non è un gioco, nato dalla soddisfazione di un capriccio momentaneo, - aggiunge il sindaco Ciappi - è una scelta importante, consapevole che richiede impegno, tempo, educazione, pazienza ed è destinata a cambiare in meglio la vita di chi adotta e quella degli amici che potranno conoscere il calore di una casa. E’ una promessa d’amore che può tradursi in un dono reciproco, poiché vivere con gli amici a quattro zampe aumenta in generale il benessere del contesto familiare, contrasta la solitudine, riduce lo stress e invita a condurre uno stile di vita più dinamico e attivo”. Anche le operatrici del canile fiorentino invitano le persone interessate ad andare a trovare Roxana e Tanko. “Hanno un ottimo carattere – ribadiscono – sin dal loro arrivo ci hanno fatto letteralmente innamorare, sono cani abituati alla presenza delle persone, è davvero un piacere stare insieme a loro”.

Chiunque fosse interessato all’adozione potrà rivolgersi direttamente presso la struttura convenzionata per l’avvio della procedura di adozione. Contatti: tel. 055 7352018 e 055 753224 email adozioni.animali@comune.fi.it.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa

