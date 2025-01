A Castelnuovo d'Elsa voci di donne nel delitto Matteotti

Una vittima eccellente del fascismo, la storia di Giacomo Matteotti raccontata esclusivamente da voci femminili, che conferiscono a questa vicenda drammatica il pathos di una narrazione più profonda, appassionata, umana, ricca di spunti di riflessione. E’ questo il biglietto da visita dello spettacolo “Il Corpo. Voci di donne nel delitto Matteotti”, che sarà portato sul palcoscenico del Teatro di Castelnuovo d’Elsa venerdì 24 gennaio 2025 (ore 21.30)

Nato da un’idea di Riccardo Nencini (autore del romanzo “Solo”), lo spettacolo sarà interpretato da Anna Meacci, Chiara Riondino e Daniela Morozzi (regia Matteo Marsan), che ripercorreranno i mesi terribili (giugno-agosto 1924) intercorsi tra il rapimento del deputato socialista e il ritrovamento del suo cadavere, facendo scivolare l’Italia verso la dittatura. Un omicidio che ebbe come protagonisti un nucleo di fascisti violenti, capeggiati da Amerigo Dumini (il quale amava presentarsi così: “Piacere, Dumini, undici omicidi”), quanto mai impazienti nel colpire in modo brutale un uomo politico che aveva osato opporsi al regime di Mussolini.

Anna Meacci, Chiara Riondino e Daniela Morozzi si soffermeranno, in particolare, sullo stato d’animo e le scelte di quattro donne (Velia Titta, Anna Kuliscioff, Julija Šucht, Margherita Sarfatti) rispettivamente legate ai grandi personaggi di quel periodo, come Giacomo Matteotti, Filippo Turati, Antonio Gramsci e lo stesso Benito Mussolini

“Lo spettacolo che viene portato in scena a Castelnuovo d’Elsa – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – non si inserisce soltanto in coda alle iniziative che ci sono state in tutta Italia in occasione del Centenario del delitto Matteotti, ma è un’occasione per riflettere su questa vicenda da un altro punto di vista, quello delle donne che l’hanno vissuta su fronti addirittura opposti. Un mosaico di storie, impressioni, sensibilità anche molto diverse, unite dalla consapevolezza di vivere un periodo davvero tragico per il nostro paese, che dopo l’omicidio di Giacomo Matteotti non sarebbe stato più lo stesso”

Prima dello spettacolo Riccardo Nencini farà una breve introduzione.