Aggrediscono una persona alla stazione, individuati gli autori: sono tre minorenni

I carabinieri di Bibbiena hanno denunciato tre ragazzi, tutti minorenni, residenti nel Casentino. I tre sono ritenuti responsabili di un grave episodio di violenza ai danni di un cittadino straniero avvenuto il 9 novembre a Bibbiena stazione. L'aggressione, fatta assieme a un maggiorenne, sarebbe avvenuta "tramite minacce perpetrate con coltelli e bastoni, costringendo la vittima a fuggire per mettersi in salvo", spiegano i militari in una nota.

Per le indagini, avviate dopo la denuncia, sarebbero state decisive le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza del territorio. I tre minori sono stati accusati di concorso in minacce aggravate dall'uso di armi e detenzione di armi e oggetti atti ad offendere.

La procura presso il tribunale per i minorenni di Firenze ha poi disposto perquisizioni domiciliari per i tre minorenni: effettuate nei giorni scorsi hanno portato al ritrovamento di una pistola replica priva del tappo rosso che è stata sequestrata. Sono in corso, spiegano ancora i carabinieri, "accertamenti per verificare eventuali altri episodi di violenza riconducibili al gruppo".

