Omicidio Maati Moubakir, commemorazione organizzata da familiari e amici in Piazza Boccaccio

Si sono svolte oggi, mercoledì 15 gennaio 2025, le esequie di Maati Moubakir, il giovane certaldese di appena 17 anni di età ucciso la notte del 29 dicembre a Campi Bisenzio, che hanno visto una grande partecipazione di tutta la cittadinanza.

Il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli, che aveva firmato l’ordinanza per il lutto cittadino per la giornata di oggi, ha detto “Ringrazio, a nome mio e dell'amministrazione comunale, tutta la comunità certaldese, per la manifestazione di affetto dimostrata verso Maati e verso i suoi familiari.”

Il Comune di Certaldo informa poi che per domenica 19 gennaio 2025, alle ore 16,30 in piazza Boccaccio, i familiari e gli amici di Maati organizzano una cerimonia di commemorazione, alla quale invitano a partecipare tutti, certaldesi e non. Un momento di ritrovo per ricordare Maati Moubakir, al termine del quale saranno lanciati in aria 17 palloncini bianchi e 17 lanterne, tanti quanti gli anni di Maati. Successivamente, alle ore 18.00, nella chiesa di San Tommaso Apostolo, sarà officiata la Santa Messa in ricordo di Maati.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa