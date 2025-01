Una sciarpa verde infinita per gli alberi a Montespertoli

Ogni venerdì pomeriggio, il Comitato Alberi e Natura invita a lavorare per "La Sciarpa Verde Infinita", un progetto mensile nato da "Il Filo della Vita" per riflettere sul legame tra la violenza contro le donne e quella contro la Terra. La sciarpa, arrivata oggi a 120 metri esposta presso la Bibliteca E. Balducci è un'opera collettiva che si arricchisce grazie al contributo creativo di tutti.

Ogni partecipante potrà realizzare un pezzettino unico della sciarpa, con materiale e tecniche a scelta (il materiale viene fornito dal comitato) per poi unirlo agli altri e allungare così la sciarpa.

“L’obiettivo è ambizioso, estendere questa creazione lungo le vie del paese e oltre, come un filo che unisce e vivifica” spiega la portavoce del Comitato, Lucilla Lauricella. “Invito tutti a venire con noi venerdì 17 gennaio presso la biblioteca, non importa avere particolari capacità manuali. Sarà un momento per godere della compagnia e fare insieme qualcosa che ci piace”.

Dedicarsi a un'attività creativa, come lavorare a maglia o dipingere, in compagnia, è un toccasana per corpo e spirito. Fino a pochi anni fa chi lavorava a maglia lo faceva per proprio conto a casa, magari davanti al camino o alla televisione. Oggi non è più così e negli anni si sono creati molti gruppi di ritrovo. Gli incontri a Montespertoli saranno una volta al mese, nel dettaglio: si inizia venerdì 17 gennaio per poi proseguire: venerdì 21 febbraio, venerdì 14 marzo, venerdì 11 aprile, venerdì 5 maggio e non servono particolari capacità manuali. Le persone si ritroveranno insieme, ognuna dedicandosi alla tecnica preferita per contribuire all'estensione della sciarpa. Durante gli incontri, verranno proiettati video sull’arte relazionale di Maria Lai, con particolare riferimento alla sua opera simbolica “Legarsi alla montagna”, che ispira questo progetto collettivo.

Per ulteriori informazioni e per confermare la propria partecipazione, è possibile contattare il numero 339 3645454.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

