Il Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore e il Rotary E-Club 2071 ricordano la caduta del muro di Berlino

Il 9 Novembre 2024 si è celebrato il 35° Anniversario della “caduta del Muro di Berlino” e per commemorare l’evento, uno dei più importanti della storia moderna, il Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore e il Rotary E-Club 2071, hanno organizzato il giorno 10 gennaio 2025 un incontro di approfondimento nei locali del Convento di San Francesco a San Miniato (Pi). Relatore il Dott. Massimo Introvigne.

Il Dott. Introvigne è un sociologo e saggista, già docente nelle Università Pontifi-cie e fondatore, nonchè Direttore, del Centro studi sulle nuove religioni (CESNUR). In passato ha avuto ruoli presso l’OCSE, come Rappresentante per la lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione, e presso l’Osservatorio della Libertà Religiosa. E’ attualmente membro della sezione di Sociologia della religione dell'As-sociazione Italiana di Sociologia ed è autore di oltre settanta libri, tra i quali l'Enci-clopedia delle religioni in Italia e centinaia di articoli nel campo della sociologia della religione.

Oltre ai Soci dei due Club Rotary hanno presenziato alla serata il Senatore della Repubblica Manfredi Potenti, il Generale della Guardia di Finanza Massimiliano Pardini, il Presidente della Croce Rossa di Ponte a Egola Sig. Paolo Micheli e il Dott. Renato Tamburrini. Presenti anche alcuni rappresentanti del Club Rotary Fucec-chio-Santa Croce sull’Arno.

Il Relatore dopo aver premesso che avrebbe dato una chiave di lettura dell’im-portante evento approfondendo alcun aspetti legati al suo campo di specializza-zione, la sociologia delle religioni, ha analizzato prima di tutto le principali cause che portarono allo storico evento del 9 novembre 1989 e quindi alla successiva im-plosione del sistema politico sovietico. L’evento – ha sottolineato il Relatore - fu conseguente a fatti e condizioni di natura religiosa ed economica. L’elezione di un Papa polacco, Giovanni Paolo XVI, fu certamente un elemento fondamentale che si aggiunse alla crisi di un sistema economico centralista ed illiberale che dominava i Paesi dell’est Europa, il quale anche per ragioni strategico-militari non reggeva più il passo con il sistema capitalistico occidentale. Partendo dalle motivazioni all’ori-gine del tracollo del sistema sovietico Introvigne ha sottolineato gli effetti che tale evento ha avuto sulla religione, anche cattolica, in Russia in Europa e infine sulla Cina.

In Russia ed in Europa dopo la “caduta del Muro di Berlino”, e i fatti che ne con-seguirono, ci fu una breve rinascita religiosa ma il rinnovato fervore ebbe vita breve. Fino al momento del disfacimento dell’impero sovietico affermarsi cristiano signi-ficava distinguersi culturalmente e politicamente da quel regime e dalla sua ideo-logia. Terminato il regime sovietico, indebolita l’ideologia che lo sosteneva e cessata quella che veniva chiamata “guerra fredda”, questa forma di cristianesimo identi-tario non ebbe più la spinta motivazionale del passato.

Anche in Cina la caduta del muro di Berlino ebbe ad influenzare le vicende sociali e politiche Cinesi. I dirigenti cinesi, tra cui l’attuale Presidente Xi Jinping, si con-vinsero che il crollo del comunismo sovietico era dovuto all’eccessiva libertà lasciata alla società civile e alla religione e per tale motivo invece di aprirsi al nuovo percorso che il mondo stava intraprendendo si decise un inasprimento delle limitazioni alle libertà civili.

A conclusione della relazione si è aperto un ampio dibattito fra il Relatore e i presenti all’evento.

In chiusura dell’incontro al Dott. Introvigne è stato donato il libro strenna 2025 offerto dalla Fondazione CARISMI sul pittore Francesco Gioli .

Notizie correlate