Rissa davanti al Carrefour di Empoli: intervengono volantari Anc e Carabinieri

Martedì 14 gennaio una violenta lite è scoppiata verso le 20 di sera in via del Giglio. Due uomini, in evidente stato di alterazione avrebbero iniziato la lite all'interno del Carrefour, in orario di chiusura, e si sarebbero poi spostati all'esterno continuando ad offendersi, finendo per aggredirsi fisicamente. I passanti sconvolti dall'accaduto, hanno allerato le forze dell'ordine, che sono intervenute per ristabilire la tranquillità.

Da quanto emerge dalla ricostruzione fatta dalla Nazione, i due protagonisti, già noti alle forze dell'ordine, avrebbero iniziato ad offendersi verbalmente tra gli scaffali del supermercato, per poi barcollando visibilmente, spostarsi all'esterno in via del Giglio.

Fuori dal Carrefour però la situazione è degenerata, quando i due uomini hanno smesso di offendersi verbalmente e hanno iniziato a picchiarsi, davanti ad una comunità di cittadini increduli e spaventati.

I presenti che hanno assistito alla scena hanno avvertito prontamente le forze dell'ordine. Ad intervenire per primi i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc), che, in quel momento, stavano svolgendo il servizio di pattugliamento del centro storico nell’ambito di un protocollo d’intesa con l’amministrazione comunale guidata da Alessio Mantellassi.

I due operatori del Nucleo Volontari della sezione empolese sono intervenuti per riportare la calma, ma uno dei due uomini ubriachi, ha reagito in modo violento, spintonandoli e afferrandoli per il polso. La situazione però, è stata definitivamente placata con l’arrivo dei carabinieri, che hanno identificato i due soggetti coinvolti. Fortunatamente, i volontari non hanno riportato ferite.

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la sicurezza nel centro cittadino. Secondo il titolare del Carrefour, Lepri, i furti e le attività illecite sono ormai frequenti, con individui con zaini pieni di merce che attraversano le casse di corsa. Prese di mira anche le bottiglie d’olio d’oliva, al centro di un mercato nero dove vengono rivendute a metà prezzo. Per contrastare il fenomeno, il supermercato ha iniziato a riposizionare i prodotti più a rischio sugli scaffali più visibili, ma il problema persiste. Nel frattempo, si attende l’efficacia dei maggiori controlli promessi per garantire maggiore sicurezza e restituire serenità.

Antonio Lanzo

