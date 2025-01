Stadio, Comitato per Serravalle: "No a albergo e negozi, sì a verde e ammodernamento"

Il Comitato per Serravalle "si è dichiarato soddisfatto dell'incontro del 16 gennaio 2025 con il sindaco Alessio Mantellassi riguardo alle proposte per la ristrutturazione dello stadio Castellani. Durante l'incontro, l'amministrazione ha preso posizioni chiare su alcune questioni importanti, come il rifiuto di costruire un albergo nello spazio del sussidiario, optando invece per un'area verde utilizzabile anche per il mercato. Sono state inoltre confermate importanti infrastrutture per la viabilità, come le rotatorie su via G. Monaco e via delle Olimpiadi, la manutenzione del ponte di via Bisarnella, la sistemazione del parcheggio di Serravalle e l'ammodernamento del Palaramini, tutte a carico dell'Empoli Fc".

"L'amministrazione ha anche previsto un contributo annuo da parte dell'Empoli e l'annullamento dell'esenzione fiscale per gli spazi commerciali. Il Comitato ha apprezzato l'accoglimento delle proprie proposte, tra cui la riduzione dei 23 negozi di vicinato e la loro conversione in spazi destinati a servizi e uffici".

Il Comitato ribadisce "il proprio impegno a ridurre l'altezza dello stadio per limitare l'impatto ambientale, evitare il greenwashing, ridurre la durata della concessione e garantire un equilibrio economico-finanziario in caso di cambiamenti nella gestione dell'Empoli Fc. Le misure compensative saranno discusse nella Conferenza dei Servizi, dove il Comitato avrà l'opportunità di presentare il proprio documento per un'attenta valutazione".

Fonte: Comitato per Serravalle

