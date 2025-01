Crede di avere un'allergia, ma è incinta e partorisce una bimba

Credeva di avere un'influenza o addirittura un'allergia a pizza e pasta. E invece dentro di sé aveva una bimba, cullata inconsapevolmente per nove mesi e data alla luce quasi per caso. È successo a Badia Pozzeveri, nel comune di Altopascio. Una donna, Valentina Mecchi, 42 anni, ha partorito la figlioletta Michela ma senza sapere di essere incinta.

A raccontare tutto a Noi Tv è il padre, Giacomo Paoli, 43 anni. Entrambi lavorano in una pizzeria a Lucca e da nove mesi non sospettavano niente: la gravidanza è stata tranquillissima e la donna soffre di ciclo irregolare, non ci son stati segnali.

Poi però il dolore si è fatto molto forte e nelle ultime ore Paoli è corso in farmacia per prendere qualcosa contro allergia o mal di pancia di stagione. I due hanno raccontato infatti che anche un medico aveva parlato di un'allergia a pizza o pasta per spiegare il gonfiore della donna.

Tornato dalla farmacia, Paoli ha trovato Mecchi pronta a partorire. I due, sbigottiti ma entusiasti, adesso sono diventati genitori quasi a sorpresa. La piccola Michela, di poco più di tre chili, è in ospedale con la mamma e sta bene.

