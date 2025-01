Dalla prossima settimana si può rinnovare i permessi per la Ztl a Castelfranco di Sotto

Castelfranco di Sotto - Dalla prossima settimana a Castelfranco di Sotto è possibile rinnovare le autorizzazioni per l'accesso alla ztl (zona a traffico limitato del centro storico) per l'anno 2025. I cittadini dovranno rivolgersi alla polizia municipale, momentaneamente spostata al primo piano del palazzo comunale. I vigili in via eccezionale, fino alla fine del mese di gennaio, per garantire questi rinnovi, sarà aperta secondo gli orari di accesso al pubblico del municipio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa