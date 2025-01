Camion in fiamme a Vicarello, code in Fi-Pi-Li

Un camion in fiamme sta 'bloccando' il traffico sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze. Per motivi ancora da chiarire, ma si suppone sia per un guasto, un mezzo pesante ha cominciato a buttar fuori denso fumo nero. Era in viaggio verso l'interno tra gli svincoli di Vicarello e Lavoria.

Il camion si è fermato lungo la superstrada e sono stati chiamati i vigili del fuoco e i soccorsi. L'intervento ha fatto sì che il traffico si congestionasse dalle 8.30 del mattino in poi.

Al momento si segnalano tra i due e i tre chilometri di coda tra Vicarello e Lavoria in direzione Firenze anche se la situazione potrebbe tornare alla normalità entro un'ora. Non si registrano danni a persone.

