Hockey inline: per i Flying Donkeys Empoli un inizio 2025 entusiasmante

Inizia nel segno della vittoria il 2025 per le squadre dei Flying Donkeys di Empoli, vediamo a seguire i primi risultati e le foto degli incontri.

Elite, Empoli-Asiago (2-1 overtime)

Se la splendida vittoria contro Civitavecchia (squadra Campione in carica), a fine 2024, era un ottimo segnale che la squadra allenata da Carboncini stava imboccando la strada giusta, la prima partita dell’anno contro l’attuale capolista Asiago Vipers, doveva confermare il buon momento. E così è stato fin dal primo ingaggio, dove i Biancocelesti hanno dimostrato di giocare alla pari contro i Vipers.

I Veneti, allenati nell’occasione da Fabio Forte, sono andati in goal dopo poco più di 2 minuti e mezzo (Rosso, assist di Oro), ma i Flying Donkeys non hanno accusato il colpo, cercando di tenere il gioco in mano, e creando molte occasioni. Superata indenne una doppia inferiorità numerica (in panca puniti prima Bertini Elia, e poi Carli), a meno di 5 minuti dalla fine del primo tempo, arriva il pareggio Empolese, con Capitan Giorgetti, su assist dell’ottimo Bastianoni. Il secondo tempo, nonostante l’assenza di goal, è stato combattuto e tirato, e va fatto un elogio ai portieri (Mercuri per Empoli, e Salmaso per Asiago), che si sono superati per difendere le loro gabbie.

Da menzionare un Power Play non sfruttato dai Toscani negli ultimi minuti, nonostante una ghiottissima occasione a porta vuota di Giorgetti, che sbilanciato al momento del tiro, ha preso in pieno il palo da pochi centimetri. Si va all’overtime, ma il risultato non si sblocca, per cui si andrà ai rigori. Anche qui continua l’equilibrio, a segno solo Marini per Asiago, poi Carli per Empoli, e infine, dopo ben 4 rigori per squadra, è Capitan Giorgetti a portare la vittoria finale ai Flying Donkeys.

Le squadre, Empoli: Gli Empolesi Mirco Mercuri (portiere), Elia e Dario Bertini, Dario Giorgetti, Andrea Bonvissuto, Giampaolo Bastianoni In prestito da Forlì: Michelangelo Carli,e Luigi Giuliato, da Ferrara,Natan Mainetti, e Pierfrancesco Mollica. Allenatore Stefano Carboncini. Asiago: Portiere Marco Salmaso, Riccardo Gloder, Nicola Vellar, Marco Rossi, Gabriele Rossetto, Leo Lazzari, Samuele Rosso, Andrea Marini, Gabriel Oro. Allenatore, Fabio Forte.

Il link per vedere la partita sul canale dei Flying Donkeys Empoli.

11/01/2025, Serie C, Empoli-Bomporto (MO) (5-4)

Precisiamo che anche in questa squadra militano gli under 18 Empolesi, che sono Elia Bertini, Dario Giorgetti, Andrea Bonvissuto, e l’esordiente Giampaolo Bastianoni, che i primi di gennaio ha compiuto 15 anni conquistandosi il diritto di giocare anche in categoria Senior, le altre due linee sono composte da Matteo Carboncini, Alessandro Errico, Luca Simonelli, Matteo Rodio, Leonardo Michi, Leonardo Soluri, Mario Milcik, e Tommaso Viti. Portieri, Giammarco Benozzi, e Emanuele Bagni.

I Flying Donkeys mostrano di aver smaltito bene i vizi delle feste, e dopo 10 minuti di gioco nel primo tempo, confezionano 3 bei goal che avrebbero messo in ginocchio qualunque squadra: Apre le danze Luca Simonelli su assist di Carboncini, dopo poco meno di 2 minuti, segna Michi su assist di Capitan Errico, altri 3 minuti, e segna Simonelli su azione personale. Ma Bomporto si sa che è quadra tosta, che non si arrende mai, e a poco meno di 3 minuti dalla fine del primo tempo accorcia con Corazzari (nostra vecchia conoscenza, indimenticato per ciò che ha dato in under 18 a Empoli fino alla scorsa stagione), su assist di Giannatempo (3 a1). Si alza la tensione del gioco, e aumentano anche i falli, ma nel secondo tempo arriva il 4° goal Empolese, in situazione di penalità ritardata (fallo di Corazzari), ancora con Simonelli (hat trick per lui), su assist di Giorgetti (4-1). Bomporto sfrutta un Power Play (in panca puniti Giorgetti), e segna ancora Corazzari su assist di Idrizosky(4-2). Empoli sostituisce il portiere (Bagni al posto di Benozzi, rientrato da poco da un infortunio),. Il 5-2 Empolese viene salutato da un applauso scrosciante del pubblico, perché è il goal dell’esordiente: Segna Giampaolo Basrtianoni su azione personale (in realtà aveva già segnato, non visto dall’arbitro perché il disco era entrato e uscito, ma mal di poco).

Ma la partita è tutt’altro che finita, e Bomporto si rifà sotto di nuovo, ancora una volta con Corazzari, su assist di Sala in situazione di Power Play (in panca puniti Elia Bertini), (5-3), e si rifà sotto con un altro Power Play (in panca puniti Errico, che sconta la punizione di un compagno, a causa di uno scambio di numeri), con Idrizosky su assist di Sala (5-4, min. 1.56).

A questo punto Empoli fa quadrato davanti al suo portiere, e a nulla è valso il tentativo del Bomporto di togliere il suo portiere, cercando la superiorità numerica in pista:

I Toscani portano a casa una meritata e importante vittoria.

La formazione empolese, a inizio commento, formazione

Bomporto: Abdelmotti, Sala, Corazzari, Ganzerli, Idrizoski, Cipriano, Colazzo, Raimondi, Giannatempo, Orrù.

Portieri Del Villano, e Mastria, in panchina dirigenti, Corazzari Davide, Sala, e Bergamini.

Il link per vedere la partita sul canale dei Flying Donkeys Empoli.

Con questa vittoria, i Flying Donkeys al momento sono al secondo posto nel girone con 12 punti, dietro ai Kraken Viareggio, che ne hanno 15. Prossima partita, Riccione- Empoli, a Riccione, Sabato 18 Gennaio.

12/01/2025, a Verona, Elite, gara 1, Ed. Trieste vs Fl. Donkeys Empoli 3-11

Poche ore di sonno per riposarsi per i più giovani, e la Domenica alle 8 si parte per Verona. Così succede che qualcuno si scorda di caricare sul pulmino borsa e stecche. Dobbiamo ringraziare la Società CUS Verona per la cortesia e la sportività di aver prestato pattini e protezioni, il resto si è trovato tra il materiale di riserva dei compagni di squadra.

Superato questo piccolo incidente, alle 13 si va in pista contro un’altra delle squadre più forti del Campionato, Edera Trieste.

Passa un minuto e mezzo, e Cioccolanti (Edera) commette fallo, i Flying Donkeys mettono subito in saccoccia il primo goal in superiorità numerica con Capitan Giorgetti, su assist di Carli.

Edera non ha ancora il tempo di riprendersi, che dopo 7 secondi Carli si invola da solo verso la porta avversaria, raddoppiando per Empoli (0-2 min 2.33).

Il doppio vantaggio dà sicurezza ai Toscani, che fanno correre il disco con passaggi veloci e precisi, naturalmente i Friulani aspettano al varco,

intercettando di tanto in tanto una pezza, ma il portiere Mercuri ci mette una pezza.

Al min. 5.36, arriva il terzo goal per Empoli, Bastianoni si invola, perfettamente imbeccato da Elia Bertini, e non dà scampo all’incolpevole portiere Friulano, Giordana German. (0-3).

La reazione di Trieste non si lascia attendere, e poco più di 2 minuti dopo dimostra di esserci ancora, con il goal di Cioccolanti, su assist di Scrimali (1-3, min.06.40).

Al min 12.21, viene fischiato un fallo per sgambetto al portiere empolese Mercuri, che viene punito con un rigore. Lo batte Vigini, che beffa il portiere Toscano con una bella finta (min. 12.21, 2-3).

I Flying Donkeys non si lasciano impressionare, e continuano a macinare gioco, al min. 16.39, segna Mainetti, su assist di Bastianoni (2-4), al min.17.40 i Toscani allungano con il motorino Bastianoni su assist di Carli, che crea costante movimento, dando ai compagni la possibilità di liberarsi, e andare in porta.

Trieste però non ci sta, e sul finire del primo tempo si riporta sotto, con Scrimali, su assist di Cioccolanti (min.18.44, 3 a 5).

Nel secondo tempo, esordisce il portiere Bolzanino Cristiano Cerato, e nei primi minuti i Toscani continuano a creare occasioni, e la Goalie Friulana si oppone strenuamente, ma deve capitolare al min. 5.35, su una bella incursione di Carli, con assist di Bastianoni (3 a 6), ciò che segue è un monologo Empolese: Min.8.36, goal di Carli su assist di Mollia (3 a 7), min 11,35, goal di Bastianoni, assist di Carli (3 a 8 PP), min. 14.10, goal di Giorgetti,assist di Carli (3 a 9 PP), min. 17.15, goal Bastianoni su azione personale, (3 a 10), min. 17.30, ancora Bastianoni, su assist di Elia Bertini (risultato finale, 3 a 11). Bene il portiere Cerato, che all’esordio riesce a mantenere la gabbia inviolata. L’Edera Trieste era un avversario temuto, e a sprazzi si è vista la qualità soprattutto di alcuni giocatori, come Cioccolanti, e Vigini, ma un Empoli in stato di grazia come quello visto, non teme nessuno.

Il link per vedere la partita sul canale Youtube del CUS Verona.



12/01/2025, a Verona, ore 15.00, Verona-Empoli

Per i ragazzi under 18 l’affaticamento inizia a farsi sentire, perché per loro si tratta della terza partita in meno di 18 ore (contando quella di serie C), ma la voglia di seguire l’onda positiva è uno sprone in più per tutti.

Il CUS Verona, reduce di una sconfitta ai rigori con Trieste alla mattina, ha bisogno di riscattarsi davanti al suo pubblico, ma i Flying Donkeys non vogliono rischiare niente, e scendono in pista con la massima concentrazione. Coach Carboncini vuole premiare il Goalie Cerato, schierandolo fin dal primo tempo, ma purtroppo in fase di riscaldamento si infortuna.

Per fortuna niente di grave, ma purtroppo questa partita per lui è compromessa, e il Goalie Toscano Mercuri è chiamato a fare gli straordinari, anche se Cerato, gli ha dato almeno la possibilità di riposarsi nel secondo tempo contro Trieste.

Trascorrono poco più di 2 minuti, e la giostra Empolese riprende a girare: Va subito a segno Giorgetti su assist di Bastianoni (0-1), e la reazione dei Veneti porta ad una serie di contropiedi e ripartenze da entrambe le parti, protagonisti i portieri, che fanno buona guardia.

Più o meno a metà primo tempo. Arriva il raddoppio Empolese, protagonisti gli stessi due attaccanti, ma stavolta a ruoli invertiti;

Goal di Bastianoni, su assist di Giorgetti (0-2).

Nel secondo tempo il gioco si fa più duro, e fioccano le penalità: Il primo a sedere in pana puniti è l’Empolese Bonvissuto, e dopo poco gli fa compagnia Giorgetti, Verona ha una ghiotta occasione per accorciare le distanze, ma non riesce nemmeno in 4 contro 2, e anzi, quando Bastianoni vede rientrare Capitan Giorgetti dalla panca puniti, con un lancio perfetto gli permette di involarsi verdo la porta avversaria, beffando l’incolpevole goalie Veronese, Lazzari (0-3, min. 07.23).

Al min. 16.35, tocca a Elia Bertini servire un assist perfetto a Bastianoni, che porta i Biancocelesti sul 0-4, doppietta per lui.

A seguito di un fallo di Olivieri di Verona, va in porta Giorgetti su assist di Carli, (5-0), e infine, a 10 secondi dal termine, Giorgetti può segnare il suo quarto goal personale, su assist di Elia Bertini.(0-6).

Con questo ottimo risultato, al momento i Flying Donkeys si trovano in testa alla classifica Nazionale Under 18, per differenza reti, a pari punti con gli Asiago Vipers, e un punto di vantaggio su Milano Quanta.

Terza Legnaro, quarta Trieste, quinti i campioni in carica di Civitavecchia.

Per i Flying Donkeys, la stessa formazione schierata contro Trieste, il Verona composto da: Righetti Tegeser, Cullolli, Composta, Bagnoli, Bergamaschi, Olivieri, Krampera, Zampieri, Rossini, portieri Lazzeri e Santacà. Il link per vedere la partita, sul canale del CUS Verona,:

Adesso una lunga pausa, in attesa del prossimo concentramento che si svolgerà a Empoli il 23 Febbraio, dove i Flying Donkeys affronteranno nell’ordine Scomed Bomporto, e i Tergeste Tigers.

Due partite tutte da vedere, dove si attende un tifo scatenato da parte dei sostenitori dei Flying Donkeys

Fonte: Ufficio Stampa