Controlli delle forze dell'ordine a Cecina. Sanzioni per guida senza patente, furto di energia elettrica e inosservanza norme sull'igiene

I carabinieri di Cecina durante il servizio di controllo delle principali arterie stradali di Cecina e Rosignano Marittimo hanno individuato e fermato un uomo sulla trentina mentre si trovava alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata.

Già noto per alcuni precedenti, alla richiesta di mostrare i documenti, l’automobilista è risultato sprovvisto della patente di guida poiché revocata dal 2019. Lo stesso è risultato non nuovo a tali violazioni in quanto, a seguito di ulteriori verifiche, i carabinieri hanno verificato che era stato già sorpreso a circolare con patente revocata. È stato pertanto denunciato in stato di libertà per guida senza patente recidiva. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Durante alcuni controlli, i militari, a seguito di una perquisizione domiciliare a Rosignano Marittimo, hanno deferito in stato di libertà un 54enne per furto di energia elettrica. Secondo la ricostruzione il suo appartamento sarebbe stato alimentato con corrente prelevata direttamente dal condominio, bypassando pertanto il contatore. Accertato l’abuso, i carabinieri hanno richiesto l’intervento dei tecnici Enel che hanno ripristinato l’impianto, scongiurando eventuali rischi per la sicurezza.

Nell’ambito della campagna dei carabinieri sulla sicurezza degli alimenti, i militari del NAS insieme a quelli di Cecina hanno eseguito un’ispezione all’interno di un esercizio commerciale di Cecina.

A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, venivano accertate precarie condizioni igienico-sanitarie per le quali è stata comminata una sanzione amministrativa di euro 2000 per mancata attuazione delle procedure del manuale di autocontrollo oltre ad informare le autorità competenti in materia.