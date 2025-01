Il congresso di Fratelli d'Italia di Vinci elegge come coordinatrice locale Manuela Mussetti

Si è svolto ieri sera, presso il circolo il Gabbiano di Spicchio il congresso di Fratelli d'Italia di Vinci. A presiedere il dirigente Marco Colzi, che ha portato i saluti del segretario provinciale Claudio Gemelli.

Presenti i consiglieri comunali Egidio Varrecchia, Andrea Parri, lo storico dirigente empolese Federico Pavese che ha ricordato le storiche battaglie del centrodestra ed il ruolo portante di Fratelli d'Italia ed il Capogruppo in metro città Alessandro Scipioni.

Il congresso ha eletto all'unanimità Manuela Mussetti già referente territoriale e consigliere comunale a Vinci.

"Sono determinata a lavorare per il cambiamento. Abbiamo costruito un bel gruppo di persone ed è mia intenzione creare a stretto giro un direttivo di persone operative per il grande lavoro che ci aspetta. Fratelli d'Italia deve andare oltre il proprio consenso tradizionale ed aprire le porte a tutte quelle energie innovative che la gestione del Partito Democratico sta tenendo ai margini in una città come Vinci. Dobbiamo riprendere il programma elettorale con tre parole chiave per il bene della comunità: Sicurezza, Sviluppo e Turismo" ha dichiarato al termine del congresso Manuela Mussetti.

"Manuela è una donna capace e determinata. Sono orgoglioso di averla nella nostra squadra e sono certo che sia la scelta giusta per Vinci. Manuela è la persona giusta per creare un grande contenitore, sul modello nazionale, che sappia essere la forza portante della politica cittadina.

Tutti noi dobbiamo affiancarla e ringraziarla per la disponibilità a svolgere un compito determinante per radicare il consenso e permettere la creazione di una vera alternativa nell'interesse dei vinciani" conclude il capogruppo in metro città Alessandro Scipioni

