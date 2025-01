Investire in Democrazia fuori dalle aule con una mostra dedicata

Il progetto 'Investire in Democrazia' esce dalle aule delle scuole empolesi per raccogliere il materiale in una mostra, la prima di questo tipo, che sarà realizzata al piano terra di Palazzo Leggenda, negli spazi multifunzionali di piazza del Popolo, 17.

Così dichiara il consigliere comunale delegato alla Cultura della Memoria, Raffaele Donati: "Il progetto di Investire in Democrazia 2023/2024 arriva a conclusione con una mostra che raccoglie molti dei lavori fatti dalle scuole nell'anno scolastico precedente. Una modalità, quella della mostra, che vuole dare valore al lavoro svolto dalle studentesse e dagli studenti, coordinati dagli insegnanti e dalle associazioni in un progetto importante per Empoli che va avanti dal 1997. Una mostra che permette alla cittadinanza di riflettere sui valori di pace, democrazia e libertà in un luogo centrale della vita culturale della città come Palazzo Leggenda in Piazza del Popolo. E in occasione della Giornata della Memoria ci aiuta con pannelli fotografici, audio e video a capire cosa sia la Memoria oggi e come possiamo costruire una cittadinanza fatta da cittadini consapevoli del loro presente e custodi del loro passato".

INVESTIRE IN DEMOCRAZIA - Il progetto Investire in Democrazia è stato avviato per la prima volta nel 1997 e promosso dal Comune di Empoli con il coinvolgimento di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della città e di tante associazioni. Dal momento in cui è nato è un luogo di dialogo e di riflessione su temi come legalità, memoria storica, cittadinanza attiva e rispetto per l’ambiente.

LA MOSTRA - I laboratori didattico-formativi dell’edizione 2023/2024 hanno riguardato le seguenti aree tematiche: Memoria, con obiettivo generale il recupero e la valorizzazione della memoria come laboratorio in chiave contemporanea sui valori della pace, della libertà e della democrazia; Legalità e Costituzione, per lo sviluppo della cittadinanza attiva tramite la conoscenza degli articoli fondamentali della nostra Carta Costituzionale; Ambiente, per promuovere consapevolezza e responsabilità nei confronti della tutela dell’ambiente naturale; Sport, il cui obiettivo è quello di promuovere una maggiore conoscenza del rapporto fra la Resistenza, sport e sportivi, oltre ad avvalorare l’importanza dell’attività sportiva come strumento di socialità e di crescita personale. Infine, l’area tematica che parla di Europa, per lo sviluppo della consapevolezza della cittadinanza europea, nata dalle ceneri della Seconda guerra mondiale.

Troverete all’interno della mostra pannelli con slide, video e audio che mostrano la moltitudine dei progetti svolti durante l’anno dalle classi aderenti ai progetti svolti con l’aiuto delle associazioni ANED Empolese Valdelsa, ANPI Empoli, ARCI Empolese Valdelsa, Giallo Mare Minimal Teatro, Istituto Gramsci Toscano, Mare Laboratorio di Innovazione Sociale, Promocultura, Associazione Culturale Sine Qua Non, Teatrino dei Fondi, Uisp Comitato Territoriale Empolese Valdelsa.